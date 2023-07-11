Размер имеет значение: психолог Раков развеял 5 мифов о мужской сексуальности

В сексе, как и в любой другой сфере, часто зарождаются и очень долго живут мифы. Психолог, коуч Павел Раков развеял для портала «Страсти» часть из них. Знакомьтесь – пять самых распространенных мифов о мужской сексуальности.

1. Больше – лучше

Самый популярный миф, конечно же, о размере. Считается, что чем больше (и часто – толще) мужское достоинство, тем масштабнее женское удовольствие.

«К слову, неумелое использование большого достоинства может принести и болезненные ощущения. Бывали случаи, когда дело доходило и до травм, нанесенных женщине размером XL во время секса. Так что не обольщайтесь, когда мужчина открыто заявляет о своих сексуальных масштабах. На деле все может оказаться не так прекрасно», - подчеркивает Раков.

2. В мыслях только секс

Когда-то в Сети долгое время гуляла информация об открытии ученых про частоту сексуальных фантазий. Говорят, представители сильного пола как минимум 19 раз в день вспоминают о приятных вещах, которые дарят постельные игры. А вот женщины – в среднем всего 10 раз в день.