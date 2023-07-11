Размер имеет значение: психолог Раков развеял 5 мифов о мужской сексуальности
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В сексе, как и в любой другой сфере, часто зарождаются и очень долго живут мифы. Психолог, коуч Павел Раков развеял для портала «Страсти» часть из них. Знакомьтесь – пять самых распространенных мифов о мужской сексуальности.
1. Больше – лучше
Самый популярный миф, конечно же, о размере. Считается, что чем больше (и часто – толще) мужское достоинство, тем масштабнее женское удовольствие.
«К слову, неумелое использование большого достоинства может принести и болезненные ощущения. Бывали случаи, когда дело доходило и до травм, нанесенных женщине размером XL во время секса. Так что не обольщайтесь, когда мужчина открыто заявляет о своих сексуальных масштабах. На деле все может оказаться не так прекрасно», - подчеркивает Раков.
2. В мыслях только секс
Когда-то в Сети долгое время гуляла информация об открытии ученых про частоту сексуальных фантазий. Говорят, представители сильного пола как минимум 19 раз в день вспоминают о приятных вещах, которые дарят постельные игры. А вот женщины – в среднем всего 10 раз в день.
Реальность далека от статистики средних величин. Джентльмены не могут сутки напролёт прокручивать мысли о приятном процессе. У них, помимо этого, имеется работа, семейные обязанности, мужчины заботятся о здоровье и финансовом благополучии. Так что вряд ли джентльмены так уж зациклены на сексе (если только это не период пубертата), да и девушки встречаются совершенно разные.
Павел Раков
Психолог, коуч, создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура»
3. Лаская одну зону
Принято думать, что у мужчин имеется исключительно одна эрогенна зона – паховая область. Однако вы с удивлением обнаружите, что у вашего партнера имеются в запасе как минимум ещё 10 таких областей, отмечает психолог.
«Попробуйте нежные прикосновения сзади к шее, поглаживания пупка, а также затылка и задней части коленей. Определённо вашему партнёру понравится! Впрочем, помните, что каждый организм индивидуален, так что некоторые точки могут никак не реагировать на ваши ласки. Но карту эрогенных зон вашего мужчины всё же стоит потихоньку составить».
4. Мужская полигамность
Считается, что мужчинам пристало иметь несколько партнёрш, в том числе одновременно. Таким образом в обществе поощряются измены представителей сильного пола. Однако недавние исследования учёных показали, что женщины в плане походов «налево» не отстают от своих партнёров, подчеркивает Раков. Просто такие вещи дамы привыкли скрывать, ведь на женские измены люди до сих пор смотрят косо, хотя никаких существенных различий между леди и джентльменами в этом плане нет.
5. Сексуальный красавец – прекрасный любовник
Красота и мужская притягательность ещё ни о чём не говорят. Разумеется, сексуальность даёт несколько очков форы перед теми джентльменами, которые не очень нацелены на поддержание привлекательности. Но если сексуальный парень не умеет доставлять своей партнёрше удовольствие, да и не хочет этому учиться, то его встречи и романы будут заканчиваться полным фиаско.
«При общих равных, дама выберет сначала самого симпатичного, но останется надолго только с тем, кто сумеет и возбудить, и удовлетворить», - заключил Раков.
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