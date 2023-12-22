Психолог Рейнер раскрыла влияние сериала «Слово пацана» на российскую молодежь

Психолог Инна Рейнер рассказала, как сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал популярен среди молодежи и как он может влиять на подростков. По словам эксперта, несмотря на то, что многие говорят о негативном воздействии проекта режиссера Жоры Крыжовникова, на самом деле плохо на детях он не сказывается. Об этом она сообщила в беседе со «Страсти».

Психолог Рейнер считает, что история про криминальную Казань 80-х годов так популярна у зрителей по двум основным причинам: отличная операторская работа и грамотный подбор актеров, сумевших передать весь спектр эмоций, а также тема дружбы и единства.

«Пиковых переживаний продемонстрировано очень много: сегодня у нас все классно, мы едины, и мы на волне, а завтра мы с кем-то деремся, «отшиваем», и эмоции идут на спад. Сериал очень сильно раскачивает психику на гормональном уровне. А наша психика очень любит, когда ее раскачивают. Вот почему женщины так легко втягиваются в отношения, больше напоминающие качели? Их тянет к плохим мальчикам, а хорошие и стабильные вызывают у них скуку. Потому что с «плохим» гормоны – их еще называют нейромедиаторами – скачут как угорелые. Эндорфины вызывают чувство удовольствия и обезболивания, их уровень начинает повышаться, и человек начинает испытывать приятные ощущения. Вот и с сериалом точно так же, хотя там не совсем про любовь. Зрители сопереживают героям, эндорфины скачут. И будут скакать, пока показывают сериал. Потом люди переключатся на что-то другое», - поделился психолог.

Эксперт подчеркнула, что сериал понравился не только подросткам, но и взрослым, так как попал в болевую точку.

«Сюжет ведь, смотрите, как хитро построен – практически все мы когда-то ездили в детские пионерские лагеря. И большинству это нравилось. Мы были причастны к какой-то группе людей, общности, которая, если что-то случится, за нас постоит. В 1 серии такую группу и показали. Сейчас все стало по-другому, мы стали более обособленными, сидим по домам, общаемся в узком кругу, с друзьями все больше в соцсетях или мессенджерах. Естественно, всем хочется единения, когда мы все вместе, когда каждый знает, что он не один, что рядом, плечом к плечу стоит единомышленник, готовый в любой момент поддержать», - рассказала эксперт.

Инна Рейнер поделилась, что, по ее мнению, опасения о всплеске подростковой преступности после просмотра фильма о подростковых бандах Казани из 80-х беспочвенны.

«Вряд ли в финале будет идиллия. Уже в шестой серии становится ясно, что все закончится трагически – большинство погибнет, хорошего ничего не произойдет. А подобный конец – не повод для подражания. Также время сейчас другое. Все подростки сидят по домам, уткнувшись в гаджеты. Да и ценности у них уже другие. Почему раньше все были на улицах? Не было ни Интернета, ни компьютерных игр, ни мобильников. А сейчас? Выйди на улицу – детей там почти нет. Да, на окраинах, в неблагополучных районах встречаются еще похожие ситуации, но так было, так есть и так, скорее всего, будет всегда. В целом же ситуация поменялась. Сейчас на передний край выходят совсем другие проблемы с подростками, где краеугольным камнем становится как раз интернет, а не улица», - заключила психолог.

Материал о феномене сериала «Слово пацана», почему он стал популярен у зрителей, читайте на сайте «Страсти».