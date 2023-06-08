Психолог Павел Раков: 5 правил отношений с женатым мужчиной

2. Тщательно следите за своим здоровьем

Если не все, то многие болезни, как верно говорят, от нервов. А в отношениях с женатым стресс вы будете испытывать регулярно, утверждает психолог. Переживания по поводу его жены, скрытые слезы, праздники в одиночестве, пустые обещания, срывы свиданий – этих и других поводов предостаточно.

Сразу обращайте внимание на боли в горле, частые простуды, пошаливающее сердечко, проблемы с лёгкими и потерю аппетита. Не доводите себя срывами до серьёзных заболеваний. Но и не умножайте психосоматические заболевания, пытая своего мужчину вопросами по поводу его жены и совместного семейного секса.

«И тем более отставьте ревность в стороне. Она лишь наградит вас нервозом и тревожностью. Если уж играете вторую скрипку, то делайте это с удовольствием, а не болью», - советует Раков.

3. Ищите в этих отношениях профиты

Если вы вступили на эту скользкую тропу, то пусть у неё будут какие-то плюсы. Например, эмоциональный секс. Подарки и материальная помощь, приятные сюрпризы, путешествия – тоже неплохой бонус, который часто имеют в виду многие любовницы. Ну и, наконец, романтика. Да, в скрытности и редких встречах она есть. К тому же ваш женатый партнёр часто иначе раскрывается в отношениях, чем с женой. Ведь вы – женщина-праздник, потому и с вами он совершенно другой. Но только не думайте, что высокое чувство подтолкнёт вашего мужчину на развод. Перечитайте ещё раз первый пункт и не питайте иллюзий.

4. Настройте свои границы

А ещё придётся поработать над личными границами, а также не пересекать границы его семьи. Любовница не должна отсвечивать. Не пытайтесь играть в разлучницу, подкидывая ему в бардачок машины свои трусики, или оставляя след помады на рубашке. По словам специалиста, подобное редко приводит к полному разрыву. А если и приводит, то мужчины быстро остывает. Ведь его лишили любимого развлечения – сидеть на двух стульях. То есть быть глубоко женатым человеком и иметь возможность ходить на сторону. И, конечно, не пытайтесь рассказать по секрету всему свету о своём романе. Даже верные подруги могу случайно разболтать ваш секрет, и конфиденциальность прекратит своё существование.

5. Получайте удовольствие

И самый короткий пункт. Получайте от вашего романа удовольствие. Ведь именно ради этого всё и затевалось. Пусть отношения будут временными, но это ваш выбор и ваше время и силы. Но всегда держите в голове, что женатый вряд ли бросит свою семью. Потому у вас всегда должен быть план на случай того, если вы расстанетесь. Как будете забывать своего любовника, что делать, к чему стремиться – всё это стоит продумать заранее, заключил Павел Раков.

Ранее мы рассказывали о том, каких правил нужно придерживаться, чтобы избежать измен.