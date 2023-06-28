Психолог Павел Раков: 5 мифов о сексе в период климакса
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В жизни каждой женщины наступает период менопаузы. Обычно этот процесс растянут во времени и приходится на 45-55 лет. До сих пор период женской менопаузы овеян мифами, особенно связанными с сексом. Некоторые считают, что с наступлением климакса интимная близость уходит на самый дальний план, однако это далеко от правды. Психолог, коуч Павел Раков рассказал порталу «Страсти» о пяти заблуждениях, которые не имеют ничего общего с реальностью.
1. В климакс можно не предохраняться
По словам эксперта, во время менопаузы уровень гормонов эстрогена и прогестерона, которые отвечают за беременность, падает, однако это не значит, что зачать ребенка невозможно. Даже после прекращения менструации стоит предохраняться, как минимум два года. А вот средство контрацепции лучше подбирать с доктором, если речь не идет о презервативах.
2. Женщинам не хочется секса в этот период
Считается, что либидо в климакс угасает. И это утверждение ложно, поясняет Раков. На самом деле за желание отвечает гормон тестостерон, а он в это время никуда не исчезает. И в общем-то его уровень и не должен существенно изменяться.
«Женщина может хотеть секса, и даже сильнее чем раньше. Просто гормональная перестройка организма сопровождается определенными симптомами, при которых порой бывает не до секса. Но чаще всего дамы отмечают, что, напротив, менопауза – это время смелых экспериментов в постели и достаточно жарких ночей», - отмечает Павел Раков.
3. Минус оргазм
С климаксом возможность получать оргазм никуда не исчезает. Психолог подчеркивает: если ваш партнер достаточно хорошо разбирается в ваших сексуальных предпочтениях, то он всегда сможет доставить вам удовольствие. На это менопауза совершенно не влияет. Другое дело, что в этот период уменьшается количество естественной смазки. Но это не проблема при большом ассортименте лубрикантов и возможности растянуть прелюдию.
4. Начинается увядание организма
Менопауза естественна, но может сопровождаться не очень приятными симптомами. Некоторая нервозность, ухудшение состояния кожи и волос, повышенная потливость, плохой сон, растущий вес – всё это ужасно раздражает и удручает. На самом же деле при ведении здорового образа жизни климакс протекает без сложностей, уверен эксперт. Просто организм перестраивается на работу с меньшим количеством определенных гормонов, не более того. Конечно, с возрастом эластичность мышц влагалища снижается, но специальные упражнения не дадут этому процессу ухудшить вашу интимную близость.
5. Секс в менопаузе надо ставить на паузу
Не бойтесь заниматься любовью в климакс! Это станет прекрасным антидепрессантом, который избавит от дурных мыслей о подкрадывающейся старости и от плохого настроения. Более того, многие женщины в возрасте 40-50 лет признаются, что только начинают жить. Некоторые повторно выходят замуж и спокойно говорят о своих сексуальных предпочтениях с партнёром.
Павел Раков
Психолог, коуч, создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура»
В заключение психолог посоветовал не поддаваться искушению взвалить на себя роль несчастной жертвы, и просто наслаждаться каждым моментом.
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