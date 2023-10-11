Психолог объяснила поведение фанатки, на которую певец Рыбак подал в суд

Певец Александр Рыбак не выдержал фанатской любви и обратился в суд — исполнитель устал от преследования со стороны одной из его поклонниц. Девушка, по словам победителя Евровидения, стала одержимой. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у дипломированного психолога и бизнес-тренера Алины Малининой мнением относительно такого явления как сталкинг и попросил прокомментировать ситуацию с артистом в частности.

Сталкинг — в переводе означает преследование. Это явление, по словам специалиста, может проявляться в виде: физических преследований, настойчивых звонков, слежки в социальных сетях, желания прикоснуться к жизни объекта, стремления доказать свою любовь через подарки и знаки внимания, признания в любви и угрозах самоубийством.

При этом заболеванием сталкинг не является. Подобное поведение может быть связано с определенными психическими расстройствами или патологическими чертами личности.