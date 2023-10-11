Психолог объяснила поведение фанатки, на которую певец Рыбак подал в суд
Психолог Малинина объяснила, что хочет назойливая фанатка от певца Рыбака .
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Певец Александр Рыбак не выдержал фанатской любви и обратился в суд — исполнитель устал от преследования со стороны одной из его поклонниц. Девушка, по словам победителя Евровидения, стала одержимой. Сайт «Страсти» решил поинтересоваться у дипломированного психолога и бизнес-тренера Алины Малининой мнением относительно такого явления как сталкинг и попросил прокомментировать ситуацию с артистом в частности.
Сталкинг — в переводе означает преследование. Это явление, по словам специалиста, может проявляться в виде: физических преследований, настойчивых звонков, слежки в социальных сетях, желания прикоснуться к жизни объекта, стремления доказать свою любовь через подарки и знаки внимания, признания в любви и угрозах самоубийством.
При этом заболеванием сталкинг не является. Подобное поведение может быть связано с определенными психическими расстройствами или патологическими чертами личности.
Не все сталкеры имеют диагноз психического заболевания, и не все люди с психическими расстройствами становятся сталкерами.
Алина Малинина
Дипломированный психолог и бизнес-тренер, эксперт по работе с мышлением
Преследованию могут подвергаться как звезды, так и обычные люди. Что касается знаменитостей, как в случае с Рыбаком, то главной страстью, главным желанием фанатки может являться личная связь с артистом. Александр уже был знаком с девушкой и даже работал с ней, но в свою жизнь ее не пускал.
Сталкеры могут быть убеждены, что они имеют особые отношения с знаменитостью или что они должны быть вместе. Они могут наблюдать, следить, пытаться установить контакт или даже проникать в личное пространство знаменитости.
Алина Малинина
Дипломированный психолог и бизнес-тренер, эксперт по работе с мышлением
В случае преследования обычных людей, по словам психолога, мотивация сталкеров может быть разнообразной и связана с личными обидами, отклонением, завистью и желанием контролировать или запугать жертву. Что делать, если все же пришлось повстречаться с таким персонажем в жизни? На это Малинина привела несколько полезных советов.
Постарайтесь сохранять спокойствие и не позволяйте страху или тревоге овладеть вами. Это поможет вам принимать рациональные решения и эффективно реагировать на ситуацию.
Обратитесь к друзьям, семье или коллегам, чтобы они знали о ситуации и могли поддержать вас.
Будьте осторожны в отношении своей личной информации, такой как адрес, номер телефона, место работы и планы на будущее. Старайтесь ограничивать доступность этой информации для сталкера. Сохраняйте сообщения, аудио звонков и переписку.
Обратитесь к специалисту, психолог или консультант по безопасности могут помочь вам разработать стратегии и управлять эмоциональными последствиями сталкеринга.
Ранее в ситуации, похожей на историю Рыбака, оказалась певица Виктория Дайнеко. Исполнительницу спас от назойливого поклонника отец.