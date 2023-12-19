Психолог Наталья Данилова рассказала, как не стать жертвой телефонных мошенников. Специально для издания «Страсти» эксперт составила памятку действий.

В СМИ ежедневно появляются сообщения о новых жертвах мошенников. Как правило, от действий злоумышленников страдают пенсионеры и дети. Аферисты наживаются на слабых людях, у которых отсутствует критическое мышление. Также они не проявляются в социуме и обладают доверчивостью. За счет этого мошенники могут делать с жертвами все что угодно.

«Они звонят тем, кто находится один. Человек не может ни у кого спросить, посоветоваться, поэтому мошенник становится для него значимым лицом. По мнению жертвы, аферист всегда прав, даже если он говорит чушь», — высказалась психолог.

Наталья рассказала, как правильно действовать, чтобы не стать жертвой злоумышленника. В первую очередь, если вы осознали, что столкнулись с аферистом, попытайтесь успокоиться. Запомните, что любой стресс мешает адекватно мыслить.

Во-вторых, в процессе диалога старайтесь тянуть время и уточнять детали. «Мошенник, лишенный возможности действовать в моменте, обязательно запутается в своих словах», — пояснила эксперт.

В-третьих, вы можете сказать мошеннику, что вам нужно посоветоваться с близкими.

В-четвертых, вы вправе положить трубку, не объясняя причин.

«Если же вас удалось обмануть, то не корите себя. Не бойтесь злиться! При необходимости вы всегда можете обратиться к психологу», — резюмировала Наталья.

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