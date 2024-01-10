Психолог Макарова объяснила, почему блогер Косенко бросил младенца в сугроб

Психолог Алена Макарова объяснила, зачем блогер Сергей Косенко снял скандальное видео с собственным двухмесячным сыном. По ее мнению, мужчина осознанно пошел на риск ради хайпа.

«Любая провокация, которая идет в разрез общепринятым нормам и морали, вызывает в людях возмущение. Так рождаются споры, миллионы комментариев и, главное, возникает контакт с новыми людьми, которые раньше вообще ничего не слышали об этом человеке», - отметила психолог.

Макарова подчеркнула, что любой скандал рано или поздно утихает, но при этом аудитория, которая пришла на волне негатива, остается.

«Как бы то ни было, основная задача таких провокаций – привлечь внимание, заставить говорить общественность о себе и получить контакт с новой аудиторией, которая раньше о тебе не знала. А новая аудитория означает повышение охватов, увеличение продаж собственных продуктов и стоимости рекламных интеграций», - поделилась эксперт.

Большинство таких хайповых событий остаются в стадии обсуждения и сплетен, но чем чаще селебрити пользуются таким методом продвижения, тем выше должен быть градус следующего промо. В погоне за вниманием теряется связь с реальностью и, главное, знаменитости забывают об ответственности за свои поступки перед другими людьми.

«Любой известный человек – это ролевая модель, носитель определенных ценностей и культуры. Фанаты подражают любимым блогерам и повторяют за ними в надежде получить такую же красивую жизнь (на этом строятся продажи курсов и наставничества). Именно поэтому к видео Косенко сейчас такое повышенное внимание. И если сейчас он пытается оправдаться тем, что ролик был снят с куклой, а лицо ребенка – монтаж, то вряд ли Сергей подумал, что подвергает опасности миллионы детей, родители которых могут повторить этот трюк», - заключила психолог Макарова.

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