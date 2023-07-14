Психолог Крутских: 8 правил эффективного общения с людьми, которые раздражают
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Как и почему мы реагируем на других людей, зависит от многих факторов, включая нашу личность, опыт, эмоциональное состояние и контекст ситуации. Однако, есть несколько общих причин, почему некоторые люди могут вызывать раздражение. Клинический психолог, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских рассказала порталу «Страсти», откуда берется раздражение и как общаться с людьми, которых не хочется слушать.
Почему некоторые люди нас раздражают:
неуважение наших границ;
отсутствие заинтересованности;
проявление агрессии;
несоответствие нашим ожиданиям;
проявление эгоизма;
конфликт интересов.
«В целом, наше чувство раздражения может быть вызвано несоответствием наших ожиданий и потребностей в отношении других людей. При этом, важно помнить, когда мы находимся в состоянии стресса или усталости, мы становимся более раздражительными и чувствительными к поведению других людей и даже незначительная мелочь в другом человека способна вызвать сильное раздражение», - поясняет специалист.
Как эффективно общаться с теми, кто вызывает у нас раздражение:
Определите причины своего раздражения. Попытайтесь понять, что именно вызывает у вас негативные эмоции. Это может быть неприятный тон голоса, неуместные шутки или поведение, которое не соответствует вашим ожиданиям.
Сделайте паузу и успокойтесь. Если вы чувствуете, что начинаете терять контроль над ситуацией, сделайте паузу и попытайтесь успокоиться. Глубокие вдохи и выдохи или просто отстранение на несколько минут могут помочь вам сохранить спокойствие.
Используйте «Я-сообщения». Когда вы говорите с человеком, который вызывает у вас раздражение, используйте формулировки типа «Мне кажется», «Я чувствую», «Я думаю». Это поможет избежать обвинений и снизить напряженность в общении.
Сосредоточьтесь на фактах. Попытайтесь описать свои наблюдения конкретными фактами, а не своими оценками или предположениями. Например, вместо того чтобы сказать: «Ты всегда говоришь громко», скажите: «Когда ты говоришь, голос твой звучит очень громко для меня».
Слушайте внимательно. Когда вы общаетесь с человеком, который вызывает у вас раздражение, попытайтесь слушать его внимательно. Постарайтесь понять его точку зрения и почему он действует так, как действует.
Не переходите на личности. Не стоит критиковать личность человека или оскорблять его. Сосредоточьтесь на конкретных действиях или словах, которые вызывают у вас раздражение.
Ищите компромиссы. Попытайтесь найти общие точки зрения и искать компромиссы. Это может помочь снизить напряженность в общении и найти решение, которое будет устраивать обе стороны.
Будьте терпеливы. Изменения не происходят мгновенно. Продолжайте работать над своими навыками общения. Постепенно вы будете замечать, что ваше общение с теми, кто вызывает у вас раздражение, становится более эффективным и приятным.
Понимание причин нашего плохого отношения к другим людям может позитивно повлиять на нашу жизнь. Если мы понимаем, какие факторы влияют на наши эмоции и поведение в отношении других людей, мы можем лучше контролировать свои реакции и более эффективно общаться с другими людьми. Понимание, что наши эмоции и поведение могут быть вызваны внутренними факторами, а не поведением других людей, может помочь нам избежать конфликтов и лучше управлять конфликтными ситуациями.
Ирина Крутских
Бизнес-коуч, клинический психолог, эксперт по повышению личной эффективности, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова