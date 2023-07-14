Психолог Крутских: 8 правил эффективного общения с людьми, которые раздражают

Как и почему мы реагируем на других людей, зависит от многих факторов, включая нашу личность, опыт, эмоциональное состояние и контекст ситуации. Однако, есть несколько общих причин, почему некоторые люди могут вызывать раздражение. Клинический психолог, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских рассказала порталу «Страсти», откуда берется раздражение и как общаться с людьми, которых не хочется слушать.

Почему некоторые люди нас раздражают:

неуважение наших границ; отсутствие заинтересованности; проявление агрессии; несоответствие нашим ожиданиям; проявление эгоизма; конфликт интересов.

«В целом, наше чувство раздражения может быть вызвано несоответствием наших ожиданий и потребностей в отношении других людей. При этом, важно помнить, когда мы находимся в состоянии стресса или усталости, мы становимся более раздражительными и чувствительными к поведению других людей и даже незначительная мелочь в другом человека способна вызвать сильное раздражение», - поясняет специалист.

Как эффективно общаться с теми, кто вызывает у нас раздражение: