Неконтролируемая раздражительность: почему всё бесит и что с этим делать

Если вы чувствуете раздражительность в наши дни, вы не одиноки. Учитывая стресс от негативных новостей, беспокойства о семье, финансах и будущем – вполне понятно, почему раздражительность является сегодня такой распространенной проблемой. Но это не значит, что она должна сопровождать вас по умолчанию. В чем ее причины и как с ней бороться, рассказал сайту-изданию «Страсти» мотивационный коуч Джобир Шоев.

Часто раздражительность является чрезмерной реакцией на ситуацию. Вы не раз могли заметить, что заводитесь «с полоборота», или кто-то в вашей жизни мог указать вам на это. Нередко это качество имеет под собой медицинские причины, такие как проблемы с щитовидной железой, эндокринной системой, психические расстройства. Если раздражительность становится невыносимой, необходимо пройти медицинское обследование, и только когда вы убедитесь, что со здоровьем все в порядке, стоит искать причину происходящего с вами во внешнем мире.

Как правило, причиной раздражительности является стресс. Нашу жизнь сегодня можно сравнить с компьютерным браузером, в котором открыто большое количество вкладок. Все эти обязанности, которыми вы жонглируете – дома и на работе – занимают слишком много места в вашем сознании. Груз дел может затруднить поддержание спокойствия.

Что делать?