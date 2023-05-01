Неконтролируемая раздражительность: почему всё бесит и что с этим делать
Если вы чувствуете раздражительность в наши дни, вы не одиноки. Учитывая стресс от негативных новостей, беспокойства о семье, финансах и будущем – вполне понятно, почему раздражительность является сегодня такой распространенной проблемой. Но это не значит, что она должна сопровождать вас по умолчанию. В чем ее причины и как с ней бороться, рассказал сайту-изданию «Страсти» мотивационный коуч Джобир Шоев.
Часто раздражительность является чрезмерной реакцией на ситуацию. Вы не раз могли заметить, что заводитесь «с полоборота», или кто-то в вашей жизни мог указать вам на это. Нередко это качество имеет под собой медицинские причины, такие как проблемы с щитовидной железой, эндокринной системой, психические расстройства. Если раздражительность становится невыносимой, необходимо пройти медицинское обследование, и только когда вы убедитесь, что со здоровьем все в порядке, стоит искать причину происходящего с вами во внешнем мире.
Как правило, причиной раздражительности является стресс. Нашу жизнь сегодня можно сравнить с компьютерным браузером, в котором открыто большое количество вкладок. Все эти обязанности, которыми вы жонглируете – дома и на работе – занимают слишком много места в вашем сознании. Груз дел может затруднить поддержание спокойствия.
Что делать?
Качественный сон – это первое, о чем стоит позаботиться. Многие утверждают, что восемь часов сна – это непреложное условие, но Джобир Шоев рекомендует установить своей целью постоянный, восстанавливающий сон. «Если вы просыпаетесь уставшим после восьми часов сна, возможно, вам требуется на час или два больше».
Исключить из рациона кафеиносодержащие напитки. Кофеин – это стимулятор, за приливом энергии следует спад и, как следствие –раздражительность. И между ними существует тонкая грань.
Следить за уровнем сахара в крови. По словам специалиста, когда уровень сахара в крови становится слишком низким, это вызывает каскад гормонов, включая кортизол (гормон стресса) и адреналин (гормон борьбы или бегства). Выброс кортизола может вызвать агрессию у некоторых людей. Низкий уровень сахара в крови также может нарушать высшие функции мозга, например, те, которые помогают нам контролировать импульсы.
Разбивать большие задачи на маленькие шаги и хвалить себя за завершение каждого шага. Бесконечный и непосильный список дел – самый короткий путь к раздражительности.
Практиковать дыхательные упражнения. Особенно во время приступов агрессии. Исследования показывают, что глубокий вдох во время стресса не только помогает чувствовать себя менее возбужденными, но и замедляет сердцебиение и снижает количество кортизола в организме. «Возьмите за привычку практиковать некоторые техники глубокого дыхания хотя бы несколько минут каждый день».
Заняться своим телом. Во время физических упражнений происходит выброс эндорфинов – химических веществ, которые снимают боль, уменьшают стресс и улучшают общее самочувствие.
Вы должны сделать заботу о себе приоритетной. К сожалению, мы часто путаем заботу о себе с эгоизмом и считаем, что если мы уделяем время себе, значит, мы пренебрегаем другими в нашей жизни. На самом деле инвестиции времени, сил и денег в заботу о себе приводит к более близким и здоровым отношениям, улучшению сна и повышению работоспособности.
Джобир Шоев
Мотивационный коуч