Психолог Кадрия Велес: как начать отстаивать личные границы и не остаться без друзей
Сейчас о личных границах говорят повсюду, но далеко не всегда бывает понятен пошаговый план работы для их выстраивания. Так и получается, что о важности знаем, а применять не умеем. Так как же всё-таки выстроить сильные личные границы и жить в гармонии с окружающими, узнали у ментального тренера, дипломированного психолога Кадрии Велес.
Итак, приступим. 4 шага для сильных личных границ:
1. Определите свои личные границы ⠀ Перед тем как отстаивать свои границы, важно их нащупать. Составить «карту» своего внутреннего государства и определить, как с вами можно, а как — нельзя, поясняет Кадрия Велес.
«В этом помогут ваши эмоции. Положительные сообщат о том, что между внутренними желаниями и реальностью все хорошо. Негативные эмоции расскажут о несостыковке внутренних ожиданий и внешней реальности. Будьте внимательны к своим эмоциям и научитесь понимать их внутри себя», - отмечает психолог. Изучите свои границы:
— физические границы (тело, запахи, кинестетика, комфорт, одежда);
— психические границы (коммуникативные границы, уровень открытости и обсуждаемые темы в контексте определенных кругов людей (муж, дети, родители, близкие, знакомые, незнакомые, коллеги и т.п.));
— ценностные границы — это ваши внутренние законы жизни, которые вы не нарушаете, потому что, если нарушите, чувствуете дискомфорт. Понимаете, что это могут не разделять люди, поэтому относитесь лояльно к их ценностям и бережете свои. Строите окружение, опираясь на этот уровень границ;
- профессиональные границы (что допустимо, а что нет в профессиональной деятельности, уровень открытости в социальных сетях, уровень вхождения в ваше личное пространство).
2. Обозначьте свои личные границы
Чтобы ваши границы соблюдали, о них важно рассказать. Делитесь тем, что для вас важно, а что — недопустимо. Позвольте собеседнику узнать вас и ваши нормы.
Не бойтесь сказать, если ваши границы нарушили. Взрослый и осознанный человек возьмет это во внимание и больше так не поступит, ну а незрелый – просто отвалится.
3. Примите, что личные границы есть у всех
Помните, что границы есть не только у вас: относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы обращались с вами. Такая простая истина, но как часто о ней забывают.
Это нормально — спросить у собеседника, как ему комфортнее, и узнать о нормах. Изучайте своего собеседника, чтобы понять его «карту».
4. Найдите точки соприкосновения через навык коммуникации
Когда границы обозначены, важно найти совпадающие фрагменты: те пересечения, когда комфортно и удобно всем. Это возможно при развитом навыке коммуникации, ведь договариваться и искать точки соприкосновения в социуме — необходимо.
Зато, как только вы научитесь это делать, удивитесь, как интересно, безопасно и увлекательно общаться, учитывая границы друг друга.
Игнорировать тему не получится, ведь мы живем в социуме. Личные границы — мостик, соединяющий ваш внутренний мир (эмоции, чувства, самоощущения) и внешнюю реальность (люди, события, законы и нормы). Именно он позволяет жить в гармонии и балансе. Прямо сейчас начните с первого шага — изучения себя. Совсем скоро вы заметите, что границы начинают выстраиваться!
Кадрия Велес
Ментальный тренер, дипломированный психолог, основательница «Академии ПроЯвленности Кадрии Велес».