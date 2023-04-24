Психолог Кадрия Велес: как начать отстаивать личные границы и не остаться без друзей

Сейчас о личных границах говорят повсюду, но далеко не всегда бывает понятен пошаговый план работы для их выстраивания. Так и получается, что о важности знаем, а применять не умеем. Так как же всё-таки выстроить сильные личные границы и жить в гармонии с окружающими, узнали у ментального тренера, дипломированного психолога Кадрии Велес.

Итак, приступим. 4 шага для сильных личных границ:

1. Определите свои личные границы ⠀ Перед тем как отстаивать свои границы, важно их нащупать. Составить «карту» своего внутреннего государства и определить, как с вами можно, а как — нельзя, поясняет Кадрия Велес.

«В этом помогут ваши эмоции. Положительные сообщат о том, что между внутренними желаниями и реальностью все хорошо. Негативные эмоции расскажут о несостыковке внутренних ожиданий и внешней реальности. Будьте внимательны к своим эмоциям и научитесь понимать их внутри себя», - отмечает психолог. Изучите свои границы:

— физические границы (тело, запахи, кинестетика, комфорт, одежда);

— психические границы (коммуникативные границы, уровень открытости и обсуждаемые темы в контексте определенных кругов людей (муж, дети, родители, близкие, знакомые, незнакомые, коллеги и т.п.));

— ценностные границы — это ваши внутренние законы жизни, которые вы не нарушаете, потому что, если нарушите, чувствуете дискомфорт. Понимаете, что это могут не разделять люди, поэтому относитесь лояльно к их ценностям и бережете свои. Строите окружение, опираясь на этот уровень границ;

профессиональные границы (что допустимо, а что нет в профессиональной деятельности, уровень открытости в социальных сетях, уровень вхождения в ваше личное пространство).

2. Обозначьте свои личные границы

Чтобы ваши границы соблюдали, о них важно рассказать. Делитесь тем, что для вас важно, а что — недопустимо. Позвольте собеседнику узнать вас и ваши нормы.

Не бойтесь сказать, если ваши границы нарушили. Взрослый и осознанный человек возьмет это во внимание и больше так не поступит, ну а незрелый – просто отвалится.

3. Примите, что личные границы есть у всех

Помните, что границы есть не только у вас: относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы обращались с вами. Такая простая истина, но как часто о ней забывают.

Это нормально — спросить у собеседника, как ему комфортнее, и узнать о нормах. Изучайте своего собеседника, чтобы понять его «карту».

4. Найдите точки соприкосновения через навык коммуникации

Когда границы обозначены, важно найти совпадающие фрагменты: те пересечения, когда комфортно и удобно всем. Это возможно при развитом навыке коммуникации, ведь договариваться и искать точки соприкосновения в социуме — необходимо.

Зато, как только вы научитесь это делать, удивитесь, как интересно, безопасно и увлекательно общаться, учитывая границы друг друга.