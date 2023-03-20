Как не довести себя до инфаркта переживаниями и прийти к принятию: мнение эксперта
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Каждый из нас проходит через сложные ситуации – такова сама жизнь. Как бы мы ни старались, как бы ни развивались физически и духовно, какого бы правильного образа жизни ни придерживались, совсем избежать эмоциональных потрясений не получится. А это значит, нам необходимо хотя бы немножко быть к ним морально готовыми, чтобы в критический момент не сломаться. О том, как это сделать, сайту-изданию «Страсти» рассказала причинный психолог Юлия Синютина.
По словам специалиста, для начала нужно понять, что происходит с нами, когда мы сталкиваемся с тем, с чем нам меньше всего хотелось бы столкнуться. Некоторые известия могут так шокировать, что нашу психику может буквально заклинить. Самое страшное в этот момент - не справиться с шоком: инфаркт или инсульт.
Стадии шока
Когда первая, самая сильная реакция прошла, наступает следующая стадия - осознание произошедшего и нередко следующая за этим истерика. Останавливать её бесполезно и не нужно.
Истерика – это выплеск эмоций максимальной концентрации. После пережитого шока это необходимо. Не стоит себя сдерживать – выплескивайте эмоции, не нужно сдерживаться. Помните, если вы начнете сдерживать себя внешне, бомбы взорвутся внутри вас и разнесут вдребезги ваш внутренний мир, так что лучше вовремя выпустить боль наружу.
Юлия Синютина
Причинный психолог
Чаще всего после выплеска эмоций наступает фаза опустошения. Если после этого получится заснуть, с большой вероятностью после пробуждения вы обнаружите себя в новом психическом состоянии. И здесь не меньше нужны правильные действия, чтобы не наломать дров, потому что именно в эти моменты происходят помешательства, сдвиги психики, возникают различные навязчивые идеи. Чтобы ничего подобного с вами не произошло, попробуйте последовательно предпринять следующие действия.
Как себе помочь
Во-первых, стоит принять факт того, что всё уже случилось и отменить произошедшее не получится. Давайте вспомним классическую формулу проживания стресса или «пять стадий горя», предложенные в 1969-м году американским психологом Элизабет Кюблер-Росс: «отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие». В любом случае заканчивается всё принятием. И чем быстрее вы доберётесь до этой стадии, тем лучше для всех - для вас в первую очередь.
Во-вторых, после принятия вам стоит спокойно подумать, как жить дальше с учетом свершившегося факта. Не обязательно принимать глобальные, стратегические решения. На этом этапе достаточно продумать, чем вы займетесь в ближайшие дни. О чем-то более серьезном вы сможете подумать значительно позже - не забывайте, у вас вся жизнь впереди.
В-третьих, начните заниматься самыми простыми, обычными, бытовыми делами – они отвлекут вас от грустных мыслей. Безусловно, периодически боль будет возвращаться. Принимайте её, вновь плачьте, если нужно, не держите в себе. И вновь возвращайтесь к простым делам.
Через какое-то время, когда вы окончательно придёте в себя после потрясения, подумайте, как выстроить свою жизнь в новых условиях. Возьмите за ориентир счастье и начните к нему двигаться. Всё же наша жизнь не состоит только из сложных ситуаций - радостей в ней должно быть больше.
Юлия Синютина
Причинный психолог