Как не довести себя до инфаркта переживаниями и прийти к принятию: мнение эксперта

Каждый из нас проходит через сложные ситуации – такова сама жизнь. Как бы мы ни старались, как бы ни развивались физически и духовно, какого бы правильного образа жизни ни придерживались, совсем избежать эмоциональных потрясений не получится. А это значит, нам необходимо хотя бы немножко быть к ним морально готовыми, чтобы в критический момент не сломаться. О том, как это сделать, сайту-изданию «Страсти» рассказала причинный психолог Юлия Синютина.

По словам специалиста, для начала нужно понять, что происходит с нами, когда мы сталкиваемся с тем, с чем нам меньше всего хотелось бы столкнуться. Некоторые известия могут так шокировать, что нашу психику может буквально заклинить. Самое страшное в этот момент - не справиться с шоком: инфаркт или инсульт.

Стадии шока

Когда первая, самая сильная реакция прошла, наступает следующая стадия - осознание произошедшего и нередко следующая за этим истерика. Останавливать её бесполезно и не нужно.