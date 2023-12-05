Психолог Иванова: 6 привычек, которые приводят к бедности
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Психология бедности складывается из определенных шаблонов, которые в совокупности не дают финансово процветать. Чем раньше вы начнете с ними борьбу, тем быстрее получите возможность улучшить свое положение. Психолог Наталья Иванова рассказала порталу «Страсти» о привычках, ведущих к безденежью.
1. Перекладывание ответственности
По словам специалиста, чтобы изменить жизнь, в том числе и финансовую сферу, необходимо осознать, что только вы являетесь хозяином своего счастья. Перестаньте винить в денежных проблемах внешние обстоятельства и сосредоточьтесь на моментах, способных помочь достичь цели.
«Как только вы перестанете обвинять в финансовом неуспехе окружающий мир и наметите четкий план действий, все поменяется», - уверена Иванова.
2. Стремление к успеху без анализа причин и ошибок
Вы должны понимать, правильное ли направление избрали в стремлении улучшить материальное положение, окупаются ли затраченные усилия и какие моменты являются препятствиями на пути финансового роста.
«Только тщательно анализируя все свои шаги и демонстрируя гибкий подход, можно добиться успеха и выйти на новый уровень доходов», - подчеркивает психолог.
3. Неправильное распределение ресурсов
Одной из привычек, ведущих к бедности, является вкладывание всех своих ресурсов в кратковременную гонку за деньгами. Иногда ваши старания могут привести к определенному финансовому успеху, но, скорее всего, подобный результат будет носить непродолжительный характер.
Дело в том, что, одним махом потратив имеющиеся ресурсы на достижение краткосрочной цели, вы можете ощутить недостаток сил для дальнейшей работы над улучшением материального состояния. Это называется финансовым откатом после временного движения вверх. Вот почему очень важно искать баланс и правильно распределять собственные ресурсы.
Наталья Иванова
Психолог
4. Желание на всем экономить
К сожалению, человеческая психика устроена так, что, когда мы меньше тратим, то меньше нуждаемся в деньгах, учась ограничивать себя в потребностях.
Из-за подобной привычки люди перестают видеть способы, которые могут привести к материальному процветанию. В итоге они беднеют еще больше, отмечает Иванова.
5. Концентрация на трудностях
Многим людям кажется, что разбогатеть можно только с помощью тяжкой работы, постоянно преодолевая различные затруднения. Однако в нашу жизнь часто приходят определенные обстоятельства, которые легко и просто использовать с выгодой для себя, не работая на износ.
Между тем, некоторые из нас настолько сильно концентрируются исключительно на трудностях и рамках, что упускают из виду хорошие возможности.
6. Отсутствие гибкости мышления
Руководствуясь страхами, неумением подстраиваться под изменяющиеся условия, мы продолжаем вкладываться в бесперспективное дело.
«Гибкий подход к любой проблеме позволяет видеть преимущества и неудачи, реагировать на изменяющиеся условия рынка и жизни в целом. Без подобного мышления разбогатеть и попрощаться с нехваткой денег очень сложно», - заключила психолог.
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