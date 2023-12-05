Психолог Иванова: 6 привычек, которые приводят к бедности

Психология бедности складывается из определенных шаблонов, которые в совокупности не дают финансово процветать. Чем раньше вы начнете с ними борьбу, тем быстрее получите возможность улучшить свое положение. Психолог Наталья Иванова рассказала порталу «Страсти» о привычках, ведущих к безденежью.

1. Перекладывание ответственности

По словам специалиста, чтобы изменить жизнь, в том числе и финансовую сферу, необходимо осознать, что только вы являетесь хозяином своего счастья. Перестаньте винить в денежных проблемах внешние обстоятельства и сосредоточьтесь на моментах, способных помочь достичь цели.

«Как только вы перестанете обвинять в финансовом неуспехе окружающий мир и наметите четкий план действий, все поменяется», - уверена Иванова.

2. Стремление к успеху без анализа причин и ошибок

Вы должны понимать, правильное ли направление избрали в стремлении улучшить материальное положение, окупаются ли затраченные усилия и какие моменты являются препятствиями на пути финансового роста.

«Только тщательно анализируя все свои шаги и демонстрируя гибкий подход, можно добиться успеха и выйти на новый уровень доходов», - подчеркивает психолог.

3. Неправильное распределение ресурсов

Одной из привычек, ведущих к бедности, является вкладывание всех своих ресурсов в кратковременную гонку за деньгами. Иногда ваши старания могут привести к определенному финансовому успеху, но, скорее всего, подобный результат будет носить непродолжительный характер.