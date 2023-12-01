Какие убеждения родителей мешают вам разбогатеть: мнение психолога Ивановой

«Деньги достаются тяжким трудом»

Если родители зарабатывали деньги тяжелым трудом или считали свою работу «настоящей каторгой», скорее всего, они транслируют такие установки своим детям. В итоге человек, которому внушили подобное убеждение, будет не только неосознанно избегать денег, но и бояться продуктивной и эффективной деятельности.

Все потому, что ими управляет установка «большие деньги достаются большим трудом», которая рано или поздно уничтожает имеющиеся перспективы.

«Денег нет»

Такой запрет очень опасен, потому что вынуждает людей жить в бедности и довольствоваться имеющимся положением. Он формируется родителями, которые часто повторяют детям, что у них нет денег. Между тем, при искреннем желании разбогатеть и правильном настрое можно найти немало финансовых источников, позволяющих улучшить свое материальное положение.

«Я не могу быть богаче семьи»

Это ограничивающее убеждение работает тогда, когда мы уже достигли определенного уровня, но хотим получить больше. В данном случае установка направлена на то, чтобы добраться до определенного финансового потолка, дальше которого нельзя заходить.

«Обычно такие запреты тоже формируются в детстве, когда ребенку часто говорят о том, что он не должен быть лучше родителей. В результате установка срабатывает тогда, когда мы начинаем мечтать о более успешной жизни», - заключила Иванова.

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