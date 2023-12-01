Какие убеждения родителей мешают вам разбогатеть: мнение психолога Ивановой
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Все ограничивающие установки идут из детства. Именно в это время у нас формируются убеждения, многие из которых находят отражение и во взрослой жизни. Решающую роль в создании подобных установок играют родители, зачастую транслирующие детям ошибочные принципы. Психолог Наталья Иванова рассказала порталу «Страсти» о самых распространенных психологических запретах, которые мешают ладить с деньгами.
«Мне нельзя желать»
Каждый человек о чем-то мечтает и желает добиться определенных целей в жизни. Однако, если ребенку часто говорили в детстве «ты слишком много хочешь» или «ты ничего не получишь», взрослея, он, скорее всего, будет бояться строить планы, предпочитая закрывать глаза на собственные внутренние потребности, поясняет эксперт.
«Все потому, что голове такого человека постоянно звучит ограничивающее убеждение «на это нужно слишком много денег» или «моя мечта несбыточная, лучше забыть о ней». С подобными установками финансово процветать просто не получится», - отмечает Иванова.
«Мои желания невозможно реализовать»
Очень часто многие родители в ответ на невинную просьбу ребенка могут сказать: «размечтался!» или «даже не мечтай об этом!». Так формируется запрет на реализацию личных желаний, который многие дети несут с собой во взрослую жизнь. Даже если нам представится много возможностей воплотить в жизнь задуманное, внезапно найдутся вполне логичные отговорки, чтобы упустить шанс и пройти мимо.
Наталья Иванова
Психолог
«Деньги достаются тяжким трудом»
Если родители зарабатывали деньги тяжелым трудом или считали свою работу «настоящей каторгой», скорее всего, они транслируют такие установки своим детям. В итоге человек, которому внушили подобное убеждение, будет не только неосознанно избегать денег, но и бояться продуктивной и эффективной деятельности.
Все потому, что ими управляет установка «большие деньги достаются большим трудом», которая рано или поздно уничтожает имеющиеся перспективы.
«Денег нет»
Такой запрет очень опасен, потому что вынуждает людей жить в бедности и довольствоваться имеющимся положением. Он формируется родителями, которые часто повторяют детям, что у них нет денег. Между тем, при искреннем желании разбогатеть и правильном настрое можно найти немало финансовых источников, позволяющих улучшить свое материальное положение.
«Я не могу быть богаче семьи»
Это ограничивающее убеждение работает тогда, когда мы уже достигли определенного уровня, но хотим получить больше. В данном случае установка направлена на то, чтобы добраться до определенного финансового потолка, дальше которого нельзя заходить.
«Обычно такие запреты тоже формируются в детстве, когда ребенку часто говорят о том, что он не должен быть лучше родителей. В результате установка срабатывает тогда, когда мы начинаем мечтать о более успешной жизни», - заключила Иванова.
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