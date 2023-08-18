Психолог Елисеева рассказала, какие мужчины становятся жертвами консуматорш

Жертв профессиональных консуматорш становится с каждым годом все больше. Девушки придумывают новые способы раскрутки мужчин на деньги, и они точно знают, с кем познакомиться, чтобы не уйти с пустыми руками. Портал «Страсти» обратился к психологу Анастасии Елисеевой и узнал у нее, как так называемые хостес выбирают свою добычу.

Эксперт составила целый психологический портрет мужчины, который вероятнее всего заинтересует консуматоршу: средних лет и выше, женат и имеет заниженную самооценку.

«За этим подходом кроется важный психологический нюанс. Именно у таких мужчин много скрытых психологических проблем, но при этом им есть, что терять. А значит, когда они увидят огромный чек, то, вероятнее всего, предпочтут сохранить репутацию, а не устраивать скандал из-за денег», - заявила психолог.

По словам специалиста, неуверенные в себе мужчины чаще всего привлекают консуматорш, так как именно они нуждаются в общении с противоположным полом, чтобы самоутверждаться. «В процессе общения с такими девушками они стремятся удовлетворить свои потребности, самоутвердиться и почувствовать себя значимым. Эти характеристики чаще всего присущи зависимым типам личности», - считает Анастасия Елисеева.

Что же касается самих хостес, то это, как правило, тоже не случайные девушки. У них низкий социальный статус и проблемы в семье. «Они страдают от неуверенности в себе и не знают, как заполнить внутреннюю пустоту, поэтому самоутверждаются через легкий заработок и приобретение материальных ценностей», - заключила психолог.

Полное расследование о работе на консумации и ее последствиях читайте на сайте «Страсти».