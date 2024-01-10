Психолог Елисеева раскрыла опасные последствия для сына блогера Косенко, которого бросили в сугроб

Психолог Анастасия Елисеева раскрыла, какие последствия могут быть у поступка блогера Сергея Косенко, бросившего двухмесячного сына в снег ради хайпа. Она отметила, что после случившегося у малыша могут появиться проблемы со психикой.

Эксклюзивно для портала «Страсти» Анастасия перечислила, чем опасно подобное поведение звездных родителей, стремящихся получить как можно больше лайков. По ее мнению, в первую очередь Косенко рискнул из-за популярности физическим здоровьем малыша, ведь в снегу могли находиться острые ветки и глыбы льда.

«У маленьких детей очень слабые мышцы шеи, они не способны удержать голову неподвижной во время тряски, поэтому даже «безобидное» подбрасывание малышей в воздух может привести к травмам мышечного каркаса, разрыву нервных окончаний и сосудов в коре головного мозга, сотрясениям и другим травмам. В ситуации с Косенко воздействие на ребенка еще более выраженное: малыш падает с высоты и ударяется о снежную поверхность», - отметила эксперт.

Кроме того, такие ситуации сказываются и на психике ребенка.

«Он испытывает сильнейший шок, когда внезапно попадает в темное и холодное пространство. И хотя среди психологов существует точка зрения, что кратковременный стресс может быть даже полезным, но с гораздо большей долей вероятности он приведет к негативным последствиям: чувству беспомощности, тревожности и даже к развитию посттравматического стрессового расстройства», - подчеркнула психолог.

Материал о том, кто такой блогер Сергей Косенко и что ему грозит за видео с двухмесячным сыном, читайте на сайте «Страсти».