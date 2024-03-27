Психолог Довженко рассказала, что газлайтинг может стать причиной депрессии

Психолог Лариса Довженко в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, что такое газлайтинг и как не стать жертвой этого явления. Как пояснила специалист, это один из видов непрямой и неочевидной психологической манипуляции, поэтому ее не всегда можно заметить сразу.

«Весь процесс происходит плавно и естественно, поэтому потерять бдительность очень легко. Это может вызывать серьезные последствия: неуверенность в себе, психологическую травму, депрессию», - сказала Лариса Довженко.

Она также подчеркнула, что газлайтят обычно люди с гиперконтролем, пассивно-агрессивным типом личности или нарциссы. Для того, чтобы не стать жертвой манипулятора, нужно всегда обращать внимание на то, кто перед вами стоит и как лучше с таким человеком общаться.

«Это может быть и родитель, и руководитель, и партнер. Очень важно внимательно относиться к своему окружению и подмечать неоднозначные моменты. Если вы уже оказались в такой ситуации, то нужно обязательно воспользоваться помощью психолога», - заключила эксперт.

Важно также понимать, что жертва газлайтинга всегда получает искаженную информацию о том, что происходит вокруг и со временем может потерять нить истины. Выглядит это весьма безобидно: партнер может в шутку навязывать мнение и фальсифицировать события: «такого не было», «тебе показалось», «ты это себе придумал», «я бы такого никогда не сделал».

Следующим шагом может стать агрессия и нарушение личного пространства. Газлайтер может запрещать общение с другими людьми, убеждая, что они наносят вред.

О том, что такое газлайтинг и как ему противостоять, читайте по ссылке.