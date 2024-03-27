Газлайтинг — один из видов психологического насилия, в ходе которого манипулятор систематически обесценивает успехи и переживания другого человека. На жертву оказывается непрямое и неочевидное давление, поэтому попавшие под влияние агрессора могут даже не подозревать, что подвергаются атаке, при этом испытывая чувство вины и беспомощности. О том, кто такие газлайтеры, какие методы они используют и как противостоять этому виду эмоционального насилия, — в материале сайта «Страсти».

История газлайтинга

Этот термин стали употреблять только в начале нулевых, но его корни восходят к пьесе Патрика Гамильтона и одноименному фильму «Газовый свет» (Gas Light) 1944 года. Именно британский драматург первым описал поведение человека, который старается получить выгоду от манипуляции.

По сюжету, не очень богатый пианист женится на состоятельной наследнице, убеждает ее в отсутствии таланта к пению и вынуждает оставить карьеру. В итоге новоиспеченная жена коротает одинокие дни в особняке с постоянно мигающими газовыми лампами и странными звуками на чердаке. Когда несчастная пытается хоть кому-то рассказать об этом, муж сразу же поднимает ее на смех. Так юная леди начинает думать, что потеряла рассудок. Как выясняется позже, все это герой делает для того, чтобы завладеть деньгами супруги.

Кто такие газлайтеры и откуда они берутся

Как пояснила психолог Валентина Ломакина, газлайтеры не всегда выбирают жертву намеренно — их манипуляции могут проявляться как манера выживания в социуме. Например, ребенок быстро понимает, что, будучи пойманным за проказой, лучше все отрицать, чем оправдываться. Постепенно это входит в привычку и переходит во взрослую жизнь.

Еще один вариант появления газлайтера — деструктивная семья, где созависимость стала нормой. Отец-алкоголик и мать-манипулятор формируют эту модель поведения у ребенка. Он копирует поведение мамы, чтобы «не стать как папа», а потом переносит ее приемы в собственную семью, действуя якобы во благо. Так появляется еще один психологический тиран, который передает поведенческий паттерн своим детям.