Психиатр-нарколог Мамедов: не всем зависимым может помочь программа «12 шагов»

Разработанная еще в прошлом веке, а именно в 1938 году программа «12 шагов», основанная на духовных принципах, по сей день успешно применяется во всем мире для реабилитации больных алкоголизмом и наркоманией. Портал «Страсти» поговорил с психиатром-наркологом с 16-летним стажем, врачом высшей категории, основателем частной наркологической клиники Тимуром Мамедовым о том, не становятся ли люди, отказавшиеся от наркотиков и алкоголя благодаря «12 шагам», зависимы от «воли Господа».

По словам специалиста, программа «12 шагов», вне всяких сомнений, доказала свою эффективность, однако некоторые люди действительно немного фанатично к ней относятся, утверждая, что «только эта программа, только высшая сила, то есть Бог, способны нам помочь на пути избавления от зависимости».

«В целом, концепция неплохая. Единственное, что, конечно, смущает многих специалистов, которые знают двенадцатишаговую программу, это то, что она образовалась из протестантских оксфордских групп. Многие моменты религиозные там остались, и не все люди способны двигаться по этой программе дальше», - считает эксперт.

К примеру, первый шаг заключается в необходимости признать у себя заболевание, а второй – в обращении за помощью. На этих этапах справляются все. Но третий этап многим не позволяет пойти дальше, а он про «поручение жизни воли Господу, высшей силе, как мы ее понимаем». Оказавшись на третьей ступени, далеко не все зависимые могут пойти дальше, поскольку в дело вступает вера в Бога. Несмотря на то, что Мамедов считает, что вера в Бога обладает ни с чем не сравнимой терапевтической ценностью, «строить программу именно на религии я считаю нецелесообразно».