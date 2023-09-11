«Бывших наркоманов и алкоголиков не бывает»: о зависимостях с психиатром-наркологом Мамедовым

– Говорят, бывших наркоманов и алкоголиков не бывает. Что вы думаете по этому поводу? Почему люди после продолжительной завязки вновь проваливаются в зависимость?

– Да, бывших наркоманов и алкоголиков не бывает, потому что данные расстройства или же заболевания являются хроническими. Даже если человек, который был зависимым от алкоголя, не распивал его 10 лет, был закодирован, в завязке, и ещё какими-то способами ограничивал употребление спиртного, то, как правило, если он начинает употреблять алкоголь опять, спустя десятилетия, он попадает в ту же самую ситуацию – контролировать употребление у зависимого человека не получается.

Те изменения, которые происходят с людьми в процессе злоупотребления алкоголем, наркотиками, азартными играми, остаются на всю оставшуюся жизнь, и задача зависимого человека научиться жить, так скажем, с этим снарядом в голове. Так же, как учатся жить люди с сахарным диабетом – это хроническое заболевание, и, если человек признаёт, что у него сахарный диабет, он начинает считать хлебные единицы, посещать эндокринолога, контролировать уровень глюкозы. Если он этого не делает, то у него возникают определённые проблемы. Ему потихоньку ноги ампутируют, ну и всякие диабетические ангиопатии (поражение кровеносных сосудов, причиной которого чаще всего являются общие заболевания различных органов, прим. «Страсти»). Так что задача зависимого человека – научиться жить с этим заболеванием, научиться жить таким образом, чтобы оно не вредило всем остальным сферам жизни и не убило зависимого человека.

– Зависимый от алкоголя/наркотиков чаще всего принимает роль «жертвы», а созависимый — близкий (жена, мама, взрослый ребенок) — роль «спасателя». Почему так происходит? Кому такая ситуация выгодна?

– Да, действительно, зависимому удобна роль «жертвы», поэтому он её принимает. В роли «жертвы» человек избавлен от ответственности. Да, он жертва обстоятельств – употребляет алкоголь или наркотики не потому, что он зависимый, а потому что жена его пилит, потому что есть какие-то болезни, потому что есть проблемы на работе, недопонимания со стороны руководства, и прочие различные ситуации, на которые зависимый не может и не хочет влиять. Поэтому роль «жертвы» замечательно сочетается с употреблением. Именно в этой роли можно благополучно употреблять без каких-то угрызений совести, без чувства вины, ведь есть люди, которые во всём и так виноваты.

В свою очередь для близких, для созависимых, как их называют в профессиональном кругу, очень удобна роль «спасателя». Они себя чувствуют нужными, востребованными, именно теми людьми, на которых и лежит вся ответственность. А что происходит на практике? Например, мама зависимо от алкоголя устраивает его на лечение в какую-то клинику. Естественно, результаты за лечение на маме. Если врачи плохо справились, то это мама неправильно выбрала клинику. Финансовые затраты тоже на ней, так как лечение было нужно именно ей, а её об этом никто не просил. Это сугубо её желание. По выходу – если человек зависимый долежал – все результаты лечения полностью на маме. То есть она виновна в том, что лечение не помогло, она виновна в том, что были какие-то осложнения, она виновна в том, что человек вообще там оказался, в клинике, то есть она его туда упекла. Поэтому в данном сочетании зависимый чувствует себя ребенком, где основные решения за него принимают созависимые, и в то же время они берут на себя и ответственность за результат, который получится на выходе. На самом деле, зависимому в этой позиции просто удобно употреблять.

– Вы можете вспомнить из врачебной практики ситуации, когда созависимый после того, как зависимый прощался с пристрастием, терял почву под ногами, поскольку привык к эмоциональным качелям и не представляет свою жизнь без них? Или, наоборот, зависимый, вышедший в ремиссию, бросал свою семью?

– Вы знаете, со стороны родителей довольно часто это происходит. Не все готовы к тому, чтобы их зависимые дети попрощались со своим пристрастием, потому что в таком случае контроль над ними теряется, пристыдить их, привить чувство вины, объяснить им, что они должны, что они испортили жизнь, что на них потрачено много денег, что за них всё делается и их постоянно спасают не получится. То есть рычаги управления над такими детьми теряются, и не всем эта ситуация видится благоприятной.

Со стороны, например, мам зависимых алкоголиков это очень наглядно выглядит. Когда взрослая женщина 60 лет забирает к себе взрослого разведенного мальчика 35 лет и разрешает ему пить у себя дома – под контролем, в безопасности. Таким образом продолжается контроль над своим ребёнком, он в поле зрения, он просит денежки на сигареты, он виноватыми глазками после того, как перепил, ходит по квартире, что-то делает из чувства вины: где-то ластится, где-то гвозди начинает прибивать, чинить что-то, то есть таким образом контроль сохраняется – ребёнок рядом. Да, ребёнок выпивает, но он рядом с мамой, в принципе, многим этого достаточно. А в плане жён зависимых – довольно часто действительно происходят разводы. Грубо говоря, человек употребляет 15 лет наркотики. И 5 лет назад он познакомился с женой. Она его устраивала абсолютно, всё в ней было хорошо, но надо принимать во внимание, что человек 15 лет был не трезвый, и познакомился с женой в таком же состоянии, и подходит она ему, когда он употребляет наркотики. И часто получается так, что, когда человек зависимый остаётся трезвым полгода/год, он начинает уже на всё это смотреть, извиняюсь за тавтологию, трезвыми глазами, и понимает, что жена ему эта не нужна. Трезвым она ему не нравится.