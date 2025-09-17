«К деньгам нельзя относиться несерьезно»: интервью с автором песен для российской эстрады Ибрагимом Аушевым

Ибрагим Аушев — предприниматель, который превратил студенческую идею в международную компанию. Он вырос в многодетной семье простых рабочих, а сегодня управляет крупным бизнесом и пишет хиты для российской эстрады. О том, как построить карьеру с нуля, сохранить любовь к делу и успевать все в бешеном ритме жизни, а также о создании песен для Лолиты и других знаменитостей он рассказал в интервью «Страстям».

Ибрагим, вы предприниматель, создали международную компанию. Как пришли к открытию бизнеса? Предпринимательская жилка — это от родителей? Кто они по роду деятельности?

Мои родители — простые рабочие. В семье нас шестеро детей, и при этом никто никогда ни в чем не нуждался. Я благодарен родителям за то, что они с детства привили любовь к труду. Именно поэтому, будучи студентом московского вуза, я не мог сидеть без дела. Тогда и появилась идея заняться съемкой рекламных роликов. Каждый день я обзванивал несколько сотен фирм и компаний и предлагал свои услуги. Сначала был один заказ, затем несколько, а дальше я организовал концертное шоу. Со временем моя небольшая частная фирма выросла и превратилась в медиакомпанию.

Что самое трудное в открытии своего дела? Вы считаете, кому можно заниматься бизнесом, а кому – категорически нет?

У бизнесмена обязательно должна быть особая жилка. Если вы склонны к риску, обладаете развитой интуицией и умеете убеждать, смело пробуйте себя в бизнесе.

В 2024 году вас наградили премией «Человек года» в номинации «Карьера года». В какой момент карьера «пошла в гору»? Что этому способствовало? А были трудности? Какие сложные случаи, ситуации происходили?

Мы знаем: Москва слезам не верит. Строить бизнес в столице всегда непросто — здесь свои правила и высокая конкуренция. Сложные ситуации происходят каждый день, но только если вы их так воспринимаете. Для меня это — интересные задачи, и я люблю их решать. Моя карьера пошла в гору в 2024 году — тогда компания заметно укрепила позиции на международной арене, а вместе с этим мои песни впервые прозвучали для широкой аудитории.

Бизнес сейчас и 10 лет назад – что изменилось?

Бизнес никогда не стоит на месте. С развитием новых технологий жизнь предпринимателя стала значительно проще. Теперь можно работать из любой точки мира, не привязываясь к офису, а процессы производства во многом стали проще благодаря искусственному интеллекту.

Ранее вы говорили, что нельзя отключать уведомления об остатке на карте. А что еще нельзя?

Нельзя относиться несерьезно к деньгам. Я верю, что в них заложена определенная энергия. Не зря расточительство считается одним из тяжких грехов!

Во что лучше сейчас инвестировать?

Все зависит от ваших возможностей. Сейчас я сосредоточен на медиа, образовании и ресторанном бизнесе.

В интервью вы говорили, что не выходите из дома без сумки. Почему? Что в ней?

Я никогда не знаю, когда вернусь домой. Мой рабочий день, как правило, длится до 3-4 часов утра. Так что в сумку я кладу самое необходимое: телефоны, зарядные устройства, документы, лекарства и так далее.

Вас называют экспертом в построении бизнеса с нуля. Дайте советы читателям, с чего начать свое дело? Что для этого надо иметь?

Изучите рынок, который собираетесь покорять. Трезво оцените свои возможности, определите, в чем будет ваше преимущество, и только после этого начинайте действовать.

Вы являетесь автором песен для российских артистов. Так, для Лолиты написали хит «Ольга». Писали только текст или музыку тоже? Вспомните ее первую реакцию на песню.

Эту песню я посвятил близкому человеку. Когда Лолита услышала ее впервые, она была глубоко тронута и уже через несколько недель исполнила её на юбилее моей компании.

Какая Лолита в работе? Какой она запомнилась вам?

Лолита — очень честный и прямолинейный человек с отменным чувством юмора. Я благодарен ей за интерес к моему творчеству и веру в меня.

Назовите свои самые успешные песни. Как создаете хиты для того или иного артиста, чем руководствуетесь?

Я верю, что свою главную песню я еще не написал. Сейчас мои любимые работы — это треки, которые уже вышли. Одна из них — «Жасмин» в исполнении Прохора Шаляпина, на которую мы получили множество положительных отзывов. Кроме того, совсем недавно вышла песня Nani в исполнении ингушской певицы RozAli и грузинского музыканта Дато Кенчиашвили. Это мой первый международный музыкальный проект.

По вашему мнению, что сейчас модно в музыке, в текстах? Есть какие-то современные «фишки», которые используете при создании произведений?

Я стараюсь не гнаться за тем, что называют «модой». Мне кажется, люди соскучились по честным текстам и душевной музыке. Именно поэтому в чарты вновь врываются Кадышева, Буланова и другие исполнители хитов прошлых десятилетий.

Сколько стоит записать песню «под ключ»?

Все зависит от того, с кем вы работаете и на какой студии. Иногда я создаю один трек с участием нескольких аранжировщиков, чтобы добиться нужного звучания. Это удовольствие недешевое, но работать над треками в кустарных условиях — не для меня.

На днях Прохор Шаляпин выпустил клип на песню, написанную вами. Расскажите, что за хит, как он создавался. Какие требования были у певца?

Прохор обратился ко мне с просьбой написать песню в восточном танцевальном стиле. Одним из его главных пожеланий было, чтобы в треке звучало красивое женское имя. Работа над песней проходила в нескольких городах, и я рад, что она понравилась как артисту, так и слушателям.

Написание текстов — это вдохновение и искусство или бизнес?

Это творчество. Чистое и искреннее. Оно не может существовать без коммерческой составляющей, потому что я против обесценивания человеческого труда и таланта. Конечно, я на этом тоже зарабатываю.

Вы снимаете клипы. Сколько стоит снять клип? Сейчас клипы популярны так же, как раньше? Что изменилось?

Клипы всегда будут популярны. Мы снимаем видео любой сложности. Все зависит от бюджета заказчика.

Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?

Для меня страсть — это внутренний огонь, который загорается, когда я занимаюсь любимым делом и ощущаю, что нахожусь на своем месте.