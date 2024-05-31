«Прямое послание для Орбакайте»: раскрыт тайный смысл новой версии песни Пугачевой «Не высовывайся, дочка»

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался о новой версии старой песни Аллы Пугачевой «Не высовывайся, дочка». Примадонна перевыпустила трек 11-летней давности и тем самым, как считает эксперт, оставила послание дочери Кристине Орбакайте сидеть тихо в России. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

По мнению Дворцова, сейчас Алла Пугачева делает все, чтобы о ней не забыли. Поэтому артистка, которая уже давно завершила карьеру, вдруг вновь начала делиться с поклонниками песнями. Правда, не всегда новыми.

«Для чего это делает Алла Борисовна? Частое напоминание о себе ей дает определенную славу. Пугачева все-таки Примадонна, она уже не может жить без известности, склок, передряг, скандалов, интриг в отношении ее самой и ее семьи, — считает продюсер. — Она как-то пытается обелиться, но у нее это пока еще на сегодняшний день никак не выходит. Потому что все, что она сказала, поклонники в России уже не забудут. Все на нее точат зуб».

Сергей Дворцов увидел в перевыпуске песни «Не высовывайся, дочка» прямое послание Орбакайте, которая время от времени продолжает выступать в России. Продюсер предположил, что в треке Пугачева попросила дочь быть осторожнее и «не сдавать свою маму».

«Безусловно, она дала понять прямым текстом своей дочери Кристиночке, чтобы она сейчас сидела тихо и не высовывалась, даже в будущем не проводила какие-то концерты. Это прямое послание для Кристины Орбакайте, чтобы она сидела тихо в России и не транслировала определенные моменты, ничего не говорила, не сдавала свою маму, свою семью и даже, возможно, не выступала на территории Российской Федерации», - заявил Дворцов.

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