Проверка СК, отмена приговора и продолжение волокиты: новые детали дела жертвы домашнего насилия Грачевой

Жертва домашнего насилия и правозащитница Светлана Грачева обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за уголовного дела, разбирательства по которому продолжаются уже более пяти лет. 21 августа состоялось очередное заседание, и Савеловским районным судом Москвы был отменен приговор первой инстанции. Дело отправлено на новое рассмотрение в связи с существенными процессуальными нарушениями. Подробности узнал портал «Страсти».

Светлана Грачева продолжает судиться с бывшим мужем, который, по ее словам, в браке избивал ее. Спустя четыре года судов ей удалось победить, но приговор был отменен. Чтобы добиться справедливости, правозащитница обратилась в Верховный суд, к Генпрокурору РФ, а также к председателю СК РФ. От Бастрыкина 22 августа ей пришел ответ, что по ее заявлению будет инициирована проверка в отношении лиц, нарушающих законодательство.

«Я не знаю, сколько лет еще должно пройти, чтоб этот ад был остановлен и мои конституционные права потерпевшей по уголовному делу не нарушались. Со мной на связи постоянно Ева Меркачева, Ксения Горячева. Контроль стоит и от депутата Госдумы РФ, и от члена СПЧ России при президенте РФ ,и от Генпрокурора, теперь еще и Следственный Комитет России заинтересовался моей историей. Но точка так и не поставлена», - поделилась Светлана.

Представитель Грачевой Александр Князьков предположил, что дело рассматривается уже более пяти лет из-за коррупционной составляющей.

«Мы положительно оцениваем указание со стороны СК России провести проверку соблюдения законодательства, в том числе и отделом полиции, который вел дело. Полагаем, что речь идет о возможной коррупционной составляющей, поскольку из материалов дела складывается ощущение, что органы полиции делали все, чтобы виновное лицо могло избежать наказания. 11 «отказных» постановлений в возбуждении уголовного дела тому яркое подтверждение. И только благодаря усилиям потерпевшей от домашнего насилия Светланы Грачевой это дело дошло до суда, но даже сейчас, спустя почти 5 лет после события преступления, до сих пор отсутствует приговор, вступивший в законную силу, так как вчера апелляционная инстанция его отменила», - пояснил адвокат.

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