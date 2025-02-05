«У всех ребят были слезы на глазах»: хоккеист Яковлев рассказал, как возрождался «Локомотив» после трагедии в 2011 году

В 2011 году произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли игроки хоккейной команды «Локомотив». После трагедии клуб начал набирать новый состав. В нем оказался будущий олимпийский чемпион Егор Яковлев. В беседе с сайтом «Страсти» спортсмен рассказал, как прошел первый матч возрожденного коллектива.

Жертвами трагедии, которая произошла 7 сентября, стали 45 человек. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» должен был прилететь в Минск, где его ждал местный «Динамо». Однако самолет не смог подняться в небо и разбился практически на уровне земли. Команда погибла, и впоследствии было принято решение о ее возрождении.

В новый состав попал хоккеист Егор Яковлев. Он начал играть за «Локомотив» в октября 2011 года. По словам спортсмена, во время первого матча после трагедии у всех новых игроков были слезы на глазах.

«Как сейчас помню, первый матч возрожденной команды мы играли дома против „Нефтяника“. Включили памятный ролик на табло, а после включили свет на арене. Я посмотрел по сторонам: у всех ребят были слезы на глазах. И в том матче мы не оставили шансов „Нефтянику“, который был лидером чемпионата», — рассказал хоккеист.

Полное интервью с Егором Яковлевым вы можете прочитать по этой ссылке. В нем звезда хоккея поведал о борьбе с Александром Овечкиным, первом выходе на лед в КХЛ и личной жизни.