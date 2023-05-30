Простые упражнения, которые спасут спину и суставы после 40 лет

С возрастом у людей происходят изменения в организме, которые могут привести к различным заболеваниям. Одно из наиболее распространенных — изменение состояния суставов и мышц. О том, как сохранить здоровье после 40 лет, сайту-изданию «Страсти» рассказала специалист по физической реабилитации Евгения Филиппова.

Суставы — это соединения костей скелета, которые позволяют нам двигаться. С годами хрящевая ткань становится менее гибкой и эластичной. Кроме того, уменьшается количество жидкости в суставах. Все это может привести к боли, скованности и уменьшению подвижности, поясняет Филиппова.

Мышцы — это ткани, которые, сокращаясь, приводят в движение наше тело и поддерживают его. С течением времени они также становятся менее эластичными и сильными, что приводит к уменьшению мышечной массы и силы. Это может затруднять выполнение простых задач, таких как поднятие тяжестей или подъем по лестнице. Кроме того, с возрастом мышцы могут стать более склонными к травмам и растяжениям.

«Чтобы сохранить их хорошее состояние, важно следить за своим здоровьем в целом. Регулярные упражнения, такие как ходьба, пилатес, тренировки с отягощением, могут помочь укрепить мышцы и сохранить подвижность суставов», - отмечает специалист.

В случае возникновения боли необходимо обратиться к врачу для диагностики. Некоторые изменения в тканях могут быть связаны с заболеваниями, такими как артрит или остеопороз, которые требуют специализированного лечения.

Упражнения, которые стоит включить в свою ежедневную зарядку

«Они помогут сохранить здоровье мышц и костей. Попробуйте выполнять их на регулярной основе и не узнаете свое тело!» - обещает Филлипова.

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