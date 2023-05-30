Простые упражнения, которые спасут спину и суставы после 40 лет
Фото: Freepik
С возрастом у людей происходят изменения в организме, которые могут привести к различным заболеваниям. Одно из наиболее распространенных — изменение состояния суставов и мышц. О том, как сохранить здоровье после 40 лет, сайту-изданию «Страсти» рассказала специалист по физической реабилитации Евгения Филиппова.
Суставы — это соединения костей скелета, которые позволяют нам двигаться. С годами хрящевая ткань становится менее гибкой и эластичной. Кроме того, уменьшается количество жидкости в суставах. Все это может привести к боли, скованности и уменьшению подвижности, поясняет Филиппова.
Мышцы — это ткани, которые, сокращаясь, приводят в движение наше тело и поддерживают его. С течением времени они также становятся менее эластичными и сильными, что приводит к уменьшению мышечной массы и силы. Это может затруднять выполнение простых задач, таких как поднятие тяжестей или подъем по лестнице. Кроме того, с возрастом мышцы могут стать более склонными к травмам и растяжениям.
«Чтобы сохранить их хорошее состояние, важно следить за своим здоровьем в целом. Регулярные упражнения, такие как ходьба, пилатес, тренировки с отягощением, могут помочь укрепить мышцы и сохранить подвижность суставов», - отмечает специалист.
В случае возникновения боли необходимо обратиться к врачу для диагностики. Некоторые изменения в тканях могут быть связаны с заболеваниями, такими как артрит или остеопороз, которые требуют специализированного лечения.
Упражнения, которые стоит включить в свою ежедневную зарядку
«Они помогут сохранить здоровье мышц и костей. Попробуйте выполнять их на регулярной основе и не узнаете свое тело!» - обещает Филлипова.
• Кошка – корова. Прогиб и выгибание спины из положения стоя на коленях, опираясь руками об пол. Поддерживает гибкость позвоночника.
• Русалка. Боковые наклоны корпуса и вращения. Хорошо влияют на мобильность тазобедренных суставов.
• Разгибания позвоночника. Укрепляют мышцы спины.
• Приседания у стены на одной ноге. Поддерживают здоровье нижних конечностей, укрепляют ягодицы и бедра.
• Мертвый жук. Попеременный подъем и вытягивание рук и ног, лежа на спине. Укрепляет мышцы живота и спины, создает надежный мышечный корсет.
• Ягодичный мост. Добавляет подвижности тазобедренным суставам, укрепляет ягодицы и спину.
я выбрал вместо рекламы.
«Изменения в суставах и мышцах с возрастом — это естественный процесс. Ведь после закрытия точек роста — примерно в 21 год — мы все начинаем стареть. Снижайте градус тревожности по поводу этого факта и сохраняйте здоровье своими уверенными действиями, - добавляет эксперт. – Физические упражнения, правильное питание и активный образ жизни помогут предотвратить уменьшение мышечной и костной ткани. Это доказано многими научными исследованиями».
Ранее мы рассказывали о том, как не навредить коленям, выходя на пробежку.