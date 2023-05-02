«Простенькие болезни 1-3 часа»: россиянам назвали стоимость и время лечения у психолога-целителя

Помимо традиционного лечения в России предлагают избавить от различных заболеваний с помощью эзотерики, или профессиональной психологии. Стоимость сеансов порталу «Страсти» назвал психолог-целитель Сергей Логинов.

«Одноразовый сеанс, за который решаются основные психологические и мелкие медицинские вопросы, стоит 440-660 евро. Это приблизительно сопоставимо с годом работы психолога или врача. Сложные случаи - несколько тысяч евро. Я беру 220 евро в час, соответственно количеству часов очевидной работы», - рассказал собеседник.

По его словам, в целительстве есть неочевидная работа, которая незаметна пациенту: она включает «месяцы молитв, годы веры в человека», а также тщательное рассмотрение гороскопа.

Специалист рассказал, какое количество времени необходимо для избавления клиента от болезней.

«Поднять настроение 3-5 минут. Разобраться в себе 1-2 часа. Вылечить простенькие болезни 1-3 часа. Оживить пациента реанимации института Склифосовского 30 минут. Сделать из гибнущей 10 лет в депрессии женщины бодрое существо 4 раза по 2 часа. Убрать прокрастинацию юноше, которому полгода не удаётся устроиться на работу, 30 минут. Рожа, которую медицина считает неизлечимой болезнью – 1,5 часа», - сообщил Логинов.

Целитель заявил, что специалисты, как он, не защищены от токсичных влияний: в результате к ним переходит «чужая карма».

«Поэтому профессиональные целители тяжело болеют болезнями своих пациентов, причём неважно, вылеченными или нет. Пациенты об этом не знают, а целители болеют, по этой же причине медики живут на 10-15 лет меньше», - поделился Логинов.

Сейчас он собирает материалы для книги про технику безопасности: в ней будут материалы о том, как целителю защититься от болезней исцеленного объекта.

Подробнее о работе Логинова, его пациентах и пути к целительству читайте в нашем материале.