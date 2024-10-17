Пропавший с ТВ Валдис Пельш заработал на бизнесе 3,1 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Телеведущий Валдис Пельш последний год едва появляется на светских мероприятиях и на ТВ. Однако это не мешает артисту по-прежнему заниматься бизнесом. На него зарегистрировано две компании: ООО «Документалист» и ООО «РД Студия». Обе организации занимаются производством документальных фильмов.

Согласно открытым данным, ООО «РД Студия» в 2023 году принесла Валдису Пельшу 21,1 млн рублей, чистая прибыль компании составила 3,1 млн рублей. Отметим, что по состоянию на 10 августа 2024 года ООО «РД Студия» задолжала 32 тысячи рублей по налогам на доходы физических лиц.

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