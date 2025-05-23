Промышленный альпинист Хапистов заявил, что для старта в профессии нужно 100 тыс.

Промышленный альпинист Руслан Хапистов рассказал, что для старта в профессии потребуется минимум 100 тыс. рублей. Средства нужны для покупки снаряжения, каски, спецкомбинезона. Подробности узнал сайт «Страсти».

По словам специалиста, из обязательного снаряжения – обвязка, спусковое и страховочное устройства, зажим для веревки, карабины.

«Цена снаряжения разная: например, одно только спусковое устройство может стоить от 2 до 100 тыс. рублей. Все оборудование сертифицировано и безопасно, в основном отличается удобством работы, долговечностью. В каких-то случаях удобно пользоваться одним, в каких-то – другим. Страховочную привязь можно купить как за 3 тыс., так и за 100. Моя стоит 30. Под разные задачи используют разные привязи. Цена карабинов начинается от 500 рублей и достигает 10 тыс. Страховочное устройство для промышленного альпинизма стоит 30 тыс. В целом для старта в этой профессии потребуется минимум 100 тыс. рублей. Это без учета стоимости инструмента», - поделился Хапистов.

Он рекомендует использовать в работе каску – при передвижении по объекту без нее можно получить травму головы.

«Очень нужная вещь – каска. Она обойдется примерно в 5 тыс. рублей. Каска требуется не только во время выполнения работы, но и при передвижении по объекту. Часто приходится ходить по чердаку, где потолки ниже роста, торчат трубы и арматура. Не раз каска помогала мне избежать травмы головы. Еще стоит учитывать стоимость спецодежды. Кто-то работает в том, что есть, другие покупают специальные комбинезоны за 15-30 тыс.», - сообщил Руслан.

Также он посоветовал оформлять страховку. Без нее можно надолго остаться без работы и денег в случае падения с высоты.

«Страховаться однозначно нужно. Однажды я находился на больничном полгода - страховки не было, точнее была, но только от летального исхода или по инвалидности», - рассказал специалист.

Подробнее о его пути в профессии, падении с пятого этажа и работе на 135-метровой высоте читайте в интервью сайту «Страсти».