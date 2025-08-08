Прокуратура Москвы дала указания проверить доводы жалобы адвоката Дарьи Лымарь

Прокуратура Москвы дала указания прокурору Юго-Западного округа проверить доводы жалобы адвоката Дмитрия Клинкова, представляющего интересы экс-участницы «Дома-2» Дарьи Лымарь. Об этом сообщила правозащитница Светлана Грачева порталу «Страсти».

Нападение на Дарью было совершено в начале июня 2025 года. По словам девушки, ее пытался изнасиловать массажист, с которым ее познакомила подруга. Сбежать от него Лымарь смогла, выпрыгнув из окна на втором этаже. В результате падения она получила тяжелые травмы, с которыми была доставлена в больницу.

В ходе расследования было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Но адвокат Лымарь Дмитрий Клинков подал жалобу и обращение на имя прокурора Москвы с требованием дополнительно возбудить дела по статьям 131, 132, 162 и 127 УК РФ.

8 августа Дмитрию пришел ответ от прокурора, в котором говорилось, что обращение было передано для проверки доводов. По словам Светланы Грачевой, это означает, что в скором времени могут возбудить уголовное дело.

