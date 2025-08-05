Экс-участница «Дома-2» Лымарь сообщила, что в ее дом проникли неизвестные, и перестала выходить на связь

Экс-участницу «Дома-2» Дарью Лымарь избили в собственном доме, рассказала порталу «Страсти» ее представитель Светлана Грачева. Правозащитница поделилась, что в последний раз девушка выходила на связь в 6 утра 5 августа.

По словам Грачевой, ей пришли сообщения от Лымарь, в которых она делилась деталями нападения. Дарья рассказала Светлане, что, пока она спала, к ней проникли неизвестные. Ее представитель отметила, что бывшая участница реалити смогла различить, что в квартире была девушка, которая пыталась ее душить.

«Что сейчас с ней происходит — я не знаю. Она в очень тяжелом психологическом и физическом состоянии. У нее действительно разбито лицо, есть следы от удушья на шее. Босиком, без костылей, вся переломанная она поехала в отдел полиции», — поделилась Грачева.

В сообщениях Дарьи, которые оказались в распоряжении «Страсти», она плакала и сообщала о своей беспомощности.

«Я не знаю, почему это со мной происходит. У меня нет слов! Я не могу ничего сказать. Я в каком-то сериале про гангстеров», — отметила Лымарь в голосовом сообщении.

Сайт «Страсти» попытался связаться с Дарьей, чтобы узнать о ее самочувствии, но не получил ответа. Светлана Грачева также пока не может сказать, что происходит с девушкой.

Напомним, что Дарья Лымарь в июне 2025 года рассказывала Telegram-каналу «Осторожно, новости» о попытке изнасилования после встречи с мужчиной. «Свидание» закончилось для нее травмами позвоночника, ног, грудной клетки и головы.

Ранее Светлана Грачева призвала проверить медцентр в Челнах.