«Проходила вступительные испытания»: Александрина Олексюк раскрыла, в какой вуз поступила

Александрина Олексюк рассказала о поступлении в вуз на актерский факультет. Звезда «Тура с Иванушками» поделилась планами на учебный год в беседе с сайтом «Страсти».

В 2024 году в кино вышел полнометражный фильм «Тур с Иванушками», в котором Олексюк сыграла одну из главных ролей. Несмотря на имеющийся успех и новые проекты, 18-летняя актриса решила не откладывать учебу. Как выяснилось, Александрина прошла вступительные испытания и стала студенткой Высшей школы экономики. По ее мнению, для актера важно иметь профильное образование.

«Я проходила вступительные испытания в этом году. Для будущей учебы я выбрала Высшую школу экономики. Сейчас у них есть институт кино, и я поступила на актерский факультет. Чему очень рада! Я считаю, что для актера профильное образование является только плюсом и помощью в дальнейшей работе!» — рассказала Александрина.

По словам Олексюк, она впервые попала на съемочную площадку в 15 лет, и уже тогда поняла, что кино для нее — не просто хобби.

«Вообще, в мир кино я попала благодаря маме. Однажды она предложила мне сходить на мастер-класс кастинг-директора. Тогда все и началось!» — призналась Александрина.

Полное интервью Олексюк о съемках в кино, вещем сне и браке с Марком Горобцом читайте здесь.