«Профессионал и очень приятный человек»: певец «ДжаЯмми поделился мнением о телеведущем Андрее Малахове
© Личный архив ДжаЯмми
Молодой, но уже довольно известный музыкант Артем Прасков, выступающий под псевдонимом ДжаЯмми, рассказал про свое участие в программе Первого канала «Привет, Андрей». Артист появился в эфире телепередачи в сентябре этого года.
В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» певец поделился впечатлениями от работы с ведущим шоу Андреем Малаховым. Артем вспомнил, что познакомился с телезвездой еще в 2022 году, когда тот приезжал в родной город Праскова.
«Он приезжал в Читу вести мероприятие. Его супруга родом из Забайкалья, поэтому он к нашему краю относится тепло», — добавил артист.
По словам ДжаЯмми, работать с Малаховым для него было огромным удовольствием. После того, как программа с участием Артема вышла в эфир, музыканта стали чаще узнавать.
«Работать с ним — одно удовольствие. Профессионал и очень приятный человек. После эфира меня начали чаще узнавать скорее в интернете, чем на улицах», — поделился исполнитель.