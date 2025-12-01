«Профессионал и очень приятный человек»: певец «ДжаЯмми поделился мнением о телеведущем Андрее Малахове

Молодой, но уже довольно известный музыкант Артем Прасков, выступающий под псевдонимом ДжаЯмми, рассказал про свое участие в программе Первого канала «Привет, Андрей». Артист появился в эфире телепередачи в сентябре этого года.

В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» певец поделился впечатлениями от работы с ведущим шоу Андреем Малаховым. Артем вспомнил, что познакомился с телезвездой еще в 2022 году, когда тот приезжал в родной город Праскова.