«Звездной болезни я не боюсь»: певец ДжаЯмми рассказал о начале карьеры и встрече с Малаховым
© Линый архив ДжаЯмми
В 2016 году в России появилась новая творческая единица — молодой, но амбициозный певец с Дальнего Востока Артем Прасков, взявший себе сценическое имя ДжаЯмми. Сегодня он выступает на крупных площадках страны.
В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» Артем рассказал, как трудности закалили его характер и каких целей ему еще предстоит достичь. Он также поделился, чья музыка повлияла на него и даже спасла однажды жизнь.
Артем, с чего начался ваш творческий путь? Почему вы решили заняться музыкой?
История, честно говоря, банальная — все из-за девушки. В 16 лет я влюбился, а она сказала, что любит, когда парень играет на гитаре. У моего отца как раз пылилась старая акустическая гитара «Алина», и я начал учиться по самоучителям.
В детстве у меня не было никакой музыкальной подготовки, но с того момента все и закрутилось.
В одном интервью вы говорили, что песни Боба Марли буквально спасли вам жизнь. Как это было?
В 2009 году я поступил в университет, отучился пару месяцев и попал в больницу со свиным гриппом. 42 дня в стационаре, изолятор, тяжелая двухсторонняя пневмония — врачи сомневались, что я выкарабкаюсь. Я лежал под капельницами, почти не мог дышать и слушал на старом телефоне песни Боба Марли: Three Little Birds и Redemption Song. Позже эти названия стали моими татуировками.
После выздоровления я глубоко погрузился в его музыку, фильмы, книги. Меня вдохновила его миссия — с помощью музыки бороться с ненавистью и злом. Он сильно повлиял на мое творчество и мировоззрение.
Вы выступали в барах и пабах Читы. Что дало вам это время?
Огромный опыт общения с самой разной публикой — от культурных людей до очень пьяных и агрессивных. Провинциальная аудитория — это серьезная школа жизни. Сейчас на любой сцене я чувствую себя как рыба в воде — во многом благодаря тем годам.
В 2014 году вы уехали работать в Китай. Почему именно туда, и чем вы там занимались?
Китай был рядом с моим родным городом, да и в Чите много китайских магазинов и заведений — страна казалась знакомой. Плюс раньше китайцы очень любили артистов европейской внешности, особенно светлых — мне это сыграло на руку.
Я пел в барах и ресторанах зарубежные песни — в основном на английском. Работал по вечерам всего по 30–60 минут, а днем ходил на занятия английского к носителям языка. Молодость, свобода, новые впечатления — это было крутое время.
Вернулся в Россию просто потому, что закончилась виза, и я сильно соскучился по дому, по русской еде и русским людям.
После Китая вы путешествовали по России автостопом. Почему выбрали такой формат? И были ли опасные ситуации?
Автостоп — дешевый и очень живой способ увидеть страну. Осенью 2015 года мы с другом решили доехать на машине в Ставропольский край. Хотелось приключений, которые запомнятся на всю жизнь. Слоган путешествия был: «Россия не без добрых людей» — и мы в этом действительно убедились.
Но опасные моменты были. В Новосибирской области мы заночевали в кафе, приняв его за место отдыха дальнобойщиков. В полночь туда пришла местная молодежь, похожая на бандитов, и начала к нам приставать и угрожать. Еле выбрались.
Второй неприятный случай произошел уже в Ростовской области — там было еще хуже. Но в целом путешествие — одно из самых ярких в моей жизни.
Можно ли считать 2020 год началом вашего большого карьерного роста, когда песня «Туман» стала набирать популярность?
Совсем нет. На YouTube «Туман» не сразу стал хитом. Даже в феврале 2022 года у клипа было только около 800 тысяч просмотров.
Почему песня вообще «выстрелила»? Потому что она настоящая. Многие пишут мне, что узнают в ней свои истории. Люди почувствовали искренность.
Сегодня вы выступаете на крупных площадках по всей России. Не боитесь «звездной болезни»?
Нет, звездной болезни я не боюсь. Во-первых, я каждый день отдаю себе отчет, где нахожусь. Во-вторых, я еще не достиг своего потолка. Если «поймать звезду» раньше времени, сразу начнется деградация. Мне это не нужно.
В сентябре вы участвовали в программе «Привет, Андрей!». Как вам работа с Андреем Малаховым?
Мы познакомились еще в 2022 году, когда он приезжал в Читу вести мероприятие. Его супруга родом из Забайкалья, поэтому он к нашему краю относится тепло. Работать с ним — одно удовольствие. Профессионал и очень приятный человек.
После эфира меня начали чаще узнавать скорее в интернете, чем на улицах.
К вам уже поступают предложения по дуэтам?
Вот это больная тема. Ко мне почти никто не приходит с предложениями, а когда я сам обращаюсь — вежливо отказывают. В какой-то момент я даже начал переживать: может, я «не такой» или недостаточно хорош? Но потом понял: все придет в свое время. И без связей можно пробиться.
С кем бы вы хотели записать совместный трек?
Очень хочу фит с Зиверт — мне нравится ее творчество. Из недостижимых мечтаний — Макс Корж, но он вообще не делает фитов.
Из тех, с кем общаюсь: Слава Скрипка (автор хита «Бобр»), Саша Фоменков и Женя Трухин — «Galibri&Mavik». Также общаюсь с Ваней Дмитриенко.
Какие творческие планы на ближайшее будущее?
Я стараюсь о планах не рассказывать. Пусть сначала сбудутся — тогда все увидят.
Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Страсть — это внутренняя энергия. Когда внутри горит огонь, когда глаза сияют и ты идешь вперед, невзирая ни на что. Эту энергию невозможно подделать.