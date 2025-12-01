«Звездной болезни я не боюсь»: певец ДжаЯмми рассказал о начале карьеры и встрече с Малаховым

В 2016 году в России появилась новая творческая единица — молодой, но амбициозный певец с Дальнего Востока Артем Прасков, взявший себе сценическое имя ДжаЯмми. Сегодня он выступает на крупных площадках страны.

В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» Артем рассказал, как трудности закалили его характер и каких целей ему еще предстоит достичь. Он также поделился, чья музыка повлияла на него и даже спасла однажды жизнь.

Артем, с чего начался ваш творческий путь? Почему вы решили заняться музыкой?

История, честно говоря, банальная — все из-за девушки. В 16 лет я влюбился, а она сказала, что любит, когда парень играет на гитаре. У моего отца как раз пылилась старая акустическая гитара «Алина», и я начал учиться по самоучителям.

В детстве у меня не было никакой музыкальной подготовки, но с того момента все и закрутилось.

В одном интервью вы говорили, что песни Боба Марли буквально спасли вам жизнь. Как это было?

В 2009 году я поступил в университет, отучился пару месяцев и попал в больницу со свиным гриппом. 42 дня в стационаре, изолятор, тяжелая двухсторонняя пневмония — врачи сомневались, что я выкарабкаюсь. Я лежал под капельницами, почти не мог дышать и слушал на старом телефоне песни Боба Марли: Three Little Birds и Redemption Song. Позже эти названия стали моими татуировками.

После выздоровления я глубоко погрузился в его музыку, фильмы, книги. Меня вдохновила его миссия — с помощью музыки бороться с ненавистью и злом. Он сильно повлиял на мое творчество и мировоззрение.