Продюсер Рудченко рассказал, почему редакторы вырезали выступление Королевой. Об этом он сообщил «Страстям».

Из телетрансляций концертов в честь Дня победы и 50-летия со дня строительства БАМа, где выступала Наташа Королева, внезапно пропали номера певицы. Пока Наташа Королева улетела на отдых с мужем в санаторий, подписчики гадают о причинах цензуры.

По мнению продюсера Павла Рудченко, вряд ли причиной того, что выступления Королевой вырезали из эфира, является ее позиция по СВО.

«Не могу так говорить, что начались какие-то гонения на Королеву. Возможно, ее песня выбивалась из концерта. Возможно тематика песни или сама песня была не согласована. И из-за этого редакторы могли ее просто вырезать», — рассказал он.

Материал о том, что на самом деле происходит в жизни Королевой после скандальной ситуации, и причем тут Людмила Порывай читайте по ссылке.