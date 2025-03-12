Продюсер раскрыл условия для выступления Софии Ротару в России

О 77-летней Софии Ротару уже давно ничего не слышно. После начала СВО артистка приостановила гастрольную деятельность и уехала из Москвы в свой особняк в элитном районе Киева. В минувшем году знаменитость вместе с сыном и его женой перебралась в Италию, где ведет затворнический образ жизни.

Продюсер Сергей Дворцов, работающий со звездами российского шоу-бизнеса, рассказал сайту «Страсти», что отказ исполнительницы хита «Я назову планету» от частных выступлений связан с ее финансовым благополучием. По его мнению, певица смогла заработать на «сытую» жизнь, поэтому сейчас практически не гастролирует.

«Во-первых, она перестала давать частные выступления, потому что у нее в принципе все есть, и ей ничего не надо. То есть она дает достаточно редко концерты, но именно для „своих“ заказчиков, коллег, чиновников. Ну и, соответственно, уже можно сказать, что, конечно, она, наверное, заслужила тот статус, те гонорары, которые у нее раньше были. Заработала себе на достаточно хорошую жизнь. Можно ли сказать, что она на пенсии? Наверное, 50 на 50. Почему? Потому что она в принципе на пенсии, поскольку все-таки возраст уже позволяет. Да и выступает крайне редко, опять же, для коллег по цеху, для заказчиков, тех или иных чиновников. Но опять же, это не так часто», — высказался медиаменеджер.

При этом продюсер допустил, что украинская артистка может приехать ради частного выступления и в Россию. Однако, как считает Дворцов, за появление на закрытом мероприятии в РФ Ротару потребует довольно внушительный гонорар.

«Она в нашей стране может выступить, но, мне кажется, за довольно весомый гонорар, не меньше 10−13 млн рублей. Потому что у нее в принципе гонорары от Аллы Пугачевой где-то плюс-минус 5 млн. Опять же, Ротару будет смотреть, выбирать организаторов. А потом, наверное, она уже будет смотреть на деньги, потому что для нее все-таки важен статус мероприятия и тому подобное», — заявил он.

Ранее сообщалось, что София Ротару наняла сотрудницу для присмотра за московской квартирой.