Продюсер раскрыл, сколько зарабатывал лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко до СВО

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал, сколько получал лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко до начала СВО. Он отметил, что музыкальный коллектив был одним из самых популярных в России, поэтому и зарабатывал примерно 6 миллионов рублей за концерт.

В беседе с порталом «Страсти» Дворцов подчеркнул, что Лагутенко пропал после 2022 года, так как предпочел уехать за границу. Однако концертная деятельность у него там так и не пошла. Всего за два года он выступил на сцене 2-3 раза.

«До СВО за один концерт он получал порядка 6 млн рублей. Группа «Мумий Тролль» была самая популярная в Российской Федерации. А после переезда за границу у коллектива прошло 2-3 концерта, насколько я знаю, и после них Лагутенко начали везде отменять от слова совсем», - отметил продюсер.

По словам Дворцова, Лагутенко поплатился карьерой, так как не думал о том, что говорил. Шоумен считает, что музыкант в начале СВО «набедокурил».

«Насколько я знаю, все концерты, гастрольная деятельность у него приостановлены. Потому что, когда началась специальная военная операция, немножечко, так сказать, он набедокурил. Он начал высказывать свою позицию, нелицеприятную в отношении Российской Федерации. И, соответственно, все вот эти моменты повлияли на его творческую жизнь», - поделился продюсер Дворцов.

О том, куда пропал Илья Лагутенко и где он сейчас, - читайте на сайте «Страсти».