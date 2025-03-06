Продюсер раскрыл гонорары экс-лидера группы «Кукрыниксы» Алексея Горшенева

Музыкант, поэт и композитор Алексей Горшенев известен массовому слушателю гораздо меньше, чем его старший брат, бывший лидер культовой панк-рок группы «Король и Шут», Михаил Горшенев, однако, его коллективы «Кукрыниксы» и «ГОРШЕНЕВ» также оказали немалое влияние на отечественную рок-музыку. Благодаря активной творческой деятельности Горшеневу за эти годы удалось обзавестись крепкой фан-базой, которая регулярно посещает его выступления в различных городах России.

Продюсер Сергей Дворцов, работающий со звездами российского шоу-бизнеса, рассказал сайту «Страсти», что брат лидера «Короля и Шута» не может похвастаться большими гонорарами, но при этом имеет стабильные выступления.

«У него гонорары не такие большие, в принципе, до 450 тысяч рублей за один концерт. Сейчас он выступает где-то относительно редко, относительно часто. То есть выбрал такую золотую середину. Не растерял ли фан-базу? Я могу вам сказать, что у любого артиста или группы есть своя определенная фан-база, там человек 300, 500 или миллион. Неважно. Несмотря на то, что, когда артист даже постепенно начинает сходить с пьедестала, в любом случае его же фан-группа следит за каждым его движением, за личной жизнью, передвижениями жизненными. Поэтому могу сказать, что если он даже куда-то немножко пропал, то количество поклонников, которое у него было, оно и сохранено», — поделился медиаменеджер.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорар группы «Пикник» после трагедии в «Крокус Сити Холле».