Продюсер раскрыл, что станет с карьерой Бузовой после скандального выступления перед детьми в Уфе

Музыкальный продюсер Павел Рудченко рассказал, что может стать с карьерой артистки Ольги Бузовой после ее скандального выступления в Уфе на Дне защиты детей. По его мнению, ждать «отмены» телеведущей не стоит, и ее концерты по-прежнему будут организовывать в регионах. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Напомним, что 1 июня Бузова вышла на сцену перед детьми в боди и длинных сапогах. Это возмутило жителей Уфы, которые не оценили выбор наряда экс-звезды «Дома-2» для данного мероприятия. Поступок Ольги уже осудили Глава ФПБК Виталий Бородин и Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. А СК начал проверку телеведущей.

Не поддержал артистку и продюсер Павел Рудченко. Он считает, что ей следует думать, в чем и как выступать перед той или иной публикой.

«Ей самой как артисту, как лидеру мнений, который влияет на умы, на сознание молодежи, выступая 1 июня в День защиты детей, нужно думать, как выглядеть, какие номера ставить, какую концертную одежду надевать. Потому что все-таки нужно ей прежде всего не забывать, что она несет не только развлекательную, но и воспитательную функцию, на нее смотрят и ей подражают», - заявил музыкальный критик.

При этом Рудченко считает, что сильно наказывать за это Бузову не будут. По его мнению, ей удастся избежать «отмены».

«Я не думаю, что Ольгу Бузову из-за ее выступления ждет отмена ее творчества, концертов», - отметил продюсер.

Ранее Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа Дмитрия Тарасова.