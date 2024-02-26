Продюсер Павел Рудченко рассказал, как изменится репертуар Киркорова

Продюсер Рудченко заявил, что Киркоров изменит репертуар после возвращения на ТВ. Об этом стало известно «Страстям».

Филипп Киркоров после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой постепенно возвращается на экраны и светские мероприятия. Впрочем, поп-король не может похвастаться ярким образом — теперь в кадре он появляется в строгих костюмах.

По словам продюсера Павла Рудченко, новые песни Киркорова тоже поменяются и вряд ли будут эпатажными.

«В ближайшее время репертуар изменится. Он будет напоминать последнюю песню, где он просил прощения. Наверное, будет что-то душевное, без всяких перьев, залихватского. Тем более, сам Киркоров говорил, что в его костюмах не будет никаких страз», — рассказал он.

Рудченко добавил, что Киркоров уже начал постепенно возвращаться в информационное поле. Продюсер уверен, что певца простят благодаря его заслугам и таланту.

«На телевидение он вернется, постепенно восстановится отношение к нему. Репутация, конечно, подпорчена. Но Киркоров у нас эпатажный артист и люди привыкли, что он многое себе позволял. Но все-таки поп-король подтверждал свой талант и многое ему прощалось. Время, как говорится, лечит и эпатажного артиста большинство людей простят», — заявил он.

Полный материал о жизни Филиппа Киркорова после участия в вечеринке Насти Ивлеевой читайте по ссылке.