Продюсер Милена Задыкян объяснила популярность шоу «Голос» в России

Отечественное ТВ делает адаптации на многие зарубежные шоу. «Голос», «Маска» — лишь малая часть проектов, которая прижилась в России. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» продюсер Милена Задыкян объяснила их популярность и необходимость нашему телевидению.

По словам Милены, в основе любого проекта лежит история про людей. И «Голос» не стал исключением. Конкурсанты съезжаются в Москву из разных городов России, чтобы выйти на сцену и покорить членов жюри.

«Это — развлекательный контент, все ждут зрелище! Тем более у нас сейчас такой переизбыток некачественной музыки. Классное исполнение в эфире сложных песен с живым звуком — это прямое попадание в боли зрителей!» — пояснила Задыкян.

Как выяснилось, на отечественном ТВ есть передачи, которые перезапускают зарубежные каналы. В первую очередь, речь идет про «Секрет на миллион». Милена участвовала в создании данного проекта. По словам продюсера, в 2016 году аналогов этого шоу не было во всем мире.

«Мы создавали его с командой на НТВ в 2016 году. И самое главное, что это — проект оригинального жанра, аналогов которого не было во всем мире! И он уже адаптируется за рубежом и продолжает свое распространение по разным странам», — резюмировала Задыкян.

Полное интервью продюсера о закулисной жизни ТВ читайте в этой статье.