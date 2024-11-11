Комик Вадим Галыгин заработал почти 30 миллионов рублей на своем бизнесе. Об этом стало известно «Страстям».

Вадим Галыгин многим запомнился благодаря участию в шоу Comedy Club, однако сейчас комик занимается продюсированием кино и сериалов. Так, в 2023 году он выпустил сериал про хакеров «Короче, план такой».

Продюсерская деятельность приносит Галыгину неплохие доходы. Например, за 2023 год ООО «ВМГ», соучредителем которой является юморист, согласно открытым данным, принесла 316 млн рублей доходов. Чистая прибыль составила 25,4 млн рублей.

Галыгин также является соучредителем бара «Давно», который расположен на Патриарших прудах в Москве. Согласно открытым данным, чистая прибыль одноименной компании за 2023 год составила 3,6 млн рублей.

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