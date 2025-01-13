«Продукт, который может спасти»: что делать с обветренными губами в зимнее время года
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Одной из самых актуальных проблем в зимнее время года становятся обветренные губы. Это происходит в результате воздействия неблагоприятных погодных условий (мороз, ветер, резкие температурные перепады) и довольно слабого защитного барьера чувствительного участка эпидермиса. Как результат, зимой у очень многих людей кожа на губах трескается, шелушится и покрывается мелкими ранками. Также столь неприятный процесс может наблюдаться из-за нарушения водного баланса в организме, о чем тоже нужно помнить. Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова в разговоре с сайтом «Страсти» рассказала о том, как избежать обветренных губ зимой и поможет ли здесь ночная маска.
Какой должна быть правильная косметика для губ
«Давайте сразу обозначим такой важный момент: на кожу губ бесполезно наносить гели, кремы и ночные маски. Ни одно из указанных средств не сможет справиться с проблемой обветривания, сухости и обезвоженности, поэтому переходим к вопросу о том, а какой же должна быть правильная косметика для самого уязвимого и нежного участка на нашем лице. Итак, единственный бьюти-продукт, который может спасти обветренные губы и привести их в нормальное состояние, — это средство на основе воска. Оно обеспечит не только качественный уход, но и интенсивное восстановление поврежденного слоя, а также может предложить мощную защиту от неблагоприятных погодных условий»,
Наталья Рябинова
Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики
Еще одним средством, на которое стоит обратить внимание, является бьюти-продукт на основе плотного баттера. Он предназначен для интенсивного восстановления и увлажнения. При постоянном применении баттеры отлично заживляют трещинки и убирают шелушения. Как правило, в состав подобных средств входит витамин Е, обеспечивающий антиоксидантную защиту и смягчение.
Отлично помогают в борьбе от холодов и ветров масла ши, какао, кокоса. Также можно использовать косметику с добавлением вазелина. Все указанные средства гарантируют образование плотной пленки, которая смягчает губы и заметно улучшает их состояние.
Эффективна ли ночная маска для губ
Если говорить об эффективности ночной маски для обветренных губ, то конкретно для данной цели ее не имеет смысла покупать. Однако указанное средство вполне подходит в качестве дополнительного ухода для кожи, когда хочется поддерживать красоту и здоровье своих губ на постоянной основе. При выборе ночной маски ориентируйтесь на состав средства. В косметике должны присутствовать смягчающие компоненты и антиоксиданты. Также часто в маске для губ содержится гиалуроновая кислота, которая насыщает влагой. Нанесите средство на поверхность кожи толстым слоем и не смывайте. Внимательно читайте рекомендации, указанные производителем. Некоторые маски нужно наносить пару раз в неделю, а другие можно использовать ежедневно.
«Итак, ночные средства для губ способны напитать и увлажнить кожу, но возлагать на них большие надежды все-таки не стоит. Как правило, такие маски подходят в качестве профилактических мероприятий и ежедневного ухода за собой. Для защиты и питания обветренной кожи губ выбирайте более плотные средства, которые дают результат за счет образования пленки на поверхности»,
Наталья Рябинова
Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики