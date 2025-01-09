Носите головные уборы, но не из синтетики: как защитить волосы зимой

При низких температурах, сильном ветре и изменчивой влажности волосы становятся хрупкими, тусклыми и легко повреждаются. Чтобы сохранить их блеск и здоровье в этот холодный период, важно уделить особое внимание правильному уходу и защите волос. О том, как защитить волосы зимой, сайту «Страсти» рассказал эксперт по пересадке волос, основатель и руководитель сети клиник по пересадке волос «GGMED» Сослан Гассеев.

1. Носите головные уборы

Одним из лучших способов защитить волосы в зимний период - использование головных уборов. Головные уборы сохранят тепло, защищая волосы от низких температур и ветра. Избегайте синтетики и отдавайте предпочтение хлопку или кашемиру, которые позволяют волосам дышать. Синтетические ткани способны вызывать электризацию волос и, как следствие, их повреждение. Чтобы избежать ломкости и пушистости, используйте подкладку, которая позволит минимизировать трение и поможет избежать спутывания волос.

2. Увлажняйте волосы

В помещениях зимой воздух становится сухим, что может вызывать ломкость, тусклость и образованию секущихся кончиков. Регулярное применение увлажняющих шампуней, кондиционеров и масок поможет восстановить баланс влаги. Отдавайте предпочтение маскам с кокосовым или аргановым маслом для дополнительного питания волос. Также не забывайте про термозащиту — средства, которые создают на волосах невидимый барьер, защищающий от негативных факторов внешней среды.

3. Берегите волосы от перепадов температуры

Чтобы волосы не подвергались резким перепадам температуры (морозный воздух на улице и сухой обогрев в помещении), которые негативно влияют на структуру волос, постарайтесь избегать длительного воздействия холода и сухого воздуха. При долгом пребывании на улице прячьте их под шарфом или головным убором, а по возвращению домой не забывайте увлажнять их маской или сывороткой.

4. Заботьтесь о коже головы

Зимой коже головы также нужен дополнительный уход. Масло чайного дерева или лаванды обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами, помогут избежать зуд и помогут улучшить кровообращение и снять раздражение.

5. Ограничьте использование термоукладок

Старайтесь реже использовать фен или утюжок, так как высокая температура только ухудшает состояние волос, делая их ломкими и сухими.

6. Стригите секущиеся кончики

Обрезка секущихся кончиков, которые, кстати, могут «заражать» здоровые волосы, поможет не только улучшить внешний вид волос, но и предотвратить дальнейшее повреждение.

7. Соблюдайте сбалансированное питание

Важно не только заботиться о волосах внешне, но и поддерживать их внутреннее здоровье через правильное питание и уход. Включите в рацион продукты, богатые витаминами и минералами: A, E, группы B, а также омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют волосы и способствуют их росту. И не забывайте поддерживать баланс влаги, выпивая достаточно воды.