Продолжит актерскую династию? Дмитрий Нагиев рассказал о будущем внебрачного сына Марка

Дмитрий Нагиев усомнился, что 16-летний внебрачный сын Марк станет актером. Дмитрий поразмышлял о будущем наследника в беседе с сайтом «Страсти».

В 2025 году актер рассказал о существовании 16-летнего сына Марка. По словам Дмитрия, наследник очень любит кино и часто обсуждает фильмы с отцом. Смотрит Марк и проекты с участием Нагиева. Правда, как признается Дмитрий, он не знает мнения сына о его работе.

«Куда он денется? Смотрит. Вопрос, с каким лицом...», — высказался он.

Несмотря на интерес сына к кино, Дмитрий не знает, захочет ли Марк связать жизнь с актерской профессией. Более того, Нагиев признался: он не хотел, чтобы и старший сын шел по его стопам. Дмитрий считает, что актерство — «зависимая профессия», которая не позволит разбогатеть.

«Я надеялся, что и Кирилл не планирует, но потом он поступил в Школу-студию МХАТ. Это зависимая профессия, дамская. Сохранить здесь мужское лицо очень тяжело. Еще и завистливая профессия, не приносящая огромного состояния. Вот сколько я поработал, столько получил. По-моему, Рокфеллер сказал: «Если вы работаете и получаете именно за свою работу, то никогда не станете богатым». Я получаю столько, сколько просидел на съемочной площадке. И это касается всех. Есть актеры побогаче, есть беднее. Но каша у всех одна: никаких миллиардов мы не получаем», — признался Нагиев.

Полное интервью Дмитрия Нагиева о съемках в сериале «Санкционер» телеканала СТС, райдере и курсах актерского мастерства в ОАЭ читайте здесь.