«Продолжают делать эти огромные начесы»: звездный стилист о минусах Долиной и Волочковой

Звездный стилист Никита Карстен высказался о нарядах отечественных артистов. В интервью сайту «Страсти» молодой человек вспомнил о работе с Ларисой Долиной, которая не захотела экспериментировать.

Никита сотрудничает с Ольгой Бузовой, Юлией Пересильд, Стасом Ярушиным и другими звездами. Карстен поделился мнением о стиле представителей шоу-бизнеса в России.

«Отличный пример – это Филипп Киркоров! Он умеет меняться, чтобы оставаться актуальным. Его коллаборации с Майами, с Тимати – каждый раз совершенно новое амплуа, которое работает! А вот когда артисты десятилетиями держатся за один и тот же стиль... Например, Лариса Долина и ее команда продолжают делать эти огромные начесы, хотя можно было бы поэкспериментировать – добавить модную челку, осовременить образ. Я работал с ней на съемках, и, к сожалению, ни она, ни ее команда не были готовы даже к минимальным экспериментам. То же самое с Волочковой – это уже переходит в такую... скажем так, кринжовую историю», – признался Никита.

Рассуждая о нарядах звезд, стилист вспомнил другие примеры. По его мнению, таким артистам как Лолите и Валерию Леонтьеву и не нужно следовать трендам.

«Их внешний вид, их образы – это неотъемлемая часть их творческого пути. Они столько лет несут свой стиль и при этом остаются актуальными! Было бы странно говорить, что это им не идет или что это нужно как-то ограничивать. В общем, тут главное не возраст, а умение либо органично меняться со временем, либо настолько сильно врасти в свой образ, чтобы он стал твоей визитной карточкой. А вот застрять где-то посередине – это действительно может быть проблемой», – добавил Никита.

Полное интервью с Никитой Карстеном о знакомстве с Ольгой Бузовой, работе с Юлией Пересильд и экспериментах Стаса Ярушина можно прочитать здесь.