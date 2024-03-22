«Прочитала статью о горюющей маме»: женщина попросила о помощи спустя 30 лет после потери ребенка

По данным фонда «Свет в руках», ежедневно во время беременности, в родах или вскоре после них умирает каждый пятый ребенок. Родители остаются наедине с горем и не понимают, как быть дальше. Боль от потери не проходит, но с ней учатся жить. Бывает, что женщины не могут принять потерю даже через много лет и нуждаются в помощи.

Портал «Страсти» пообщался с психологом фонда «Свет в руках» Индирой Дауровой. Она рассказала о поддержке женщин и мужчин, а также вспомнила один случай.

«Работа с потерей требует разного времени у каждого человека, специалисты называют примерные сроки — от года до 2,5-3 лет — на которые можно ориентироваться. Основное внимание следует уделять динамике протекания процессов: замечает ли сам горюющий изменения в своем состоянии, возвращается ли в его жизнь все то, что исчезло, отодвинулось в связи с произошедшим, может ли сам человек сказать, что его жизнь стала нормальной», – поделилась специалист.

Психолог отметила, что у нее есть клиенты, которые пришли после потери и остаются в терапии уже 4 года. Но не все это время они работают только лишь с потерей, правда, время от времени возвращаются к этой теме. Индира говорит, что иногда процесс горевания может занять намного больше времени. Так было с одной из женщин.

«В фонде есть история женщины, которая обратилась спустя 30 лет после потери, когда она прочитала статью о горюющей маме и вспомнила свой опыт, который не смогла прожить в тот момент. И фонд помог ей справиться с таким отложенным горем», – вспомнила специалист.

Психолог Индира Даурова также рассказала о том, как принять потерю, как решиться на новую беременность и найти слова поддержки для близких, столкнувшихся с бедой. Кроме того, мы поделились личными историями трех женщин, которые потеряли детей. Читайте полный материал на нашем сайте.