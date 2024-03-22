«Я должна была родить»: истории женщин, которые пережили потерю ребенка

По данным фонда «Свет в руках», ежедневно во время беременности, в родах или вскоре после них умирает каждый пятый ребенок. Родители остаются наедине с горем и не понимают, как быть дальше. Часто женщина даже не может попрощаться с малышом и похоронить его: по закону до 22-й недели не выдается справка о мертворождении. Перинатальные потери — одна из наиболее табуированных тем в обществе. О ней не принято говорить, а родные даже не знают, как поддержать близких.

Сайт «Страсти» делится личными историями женщин, которые потеряли детей. Мы также пообщались с психологом фонда, которая рассказала о помощи не только женщинам, но и мужчинам. Иногда к ней приходят пациенты даже спустя 30 лет после смерти ребенка. Ведь боль не проходит, с ней только можно научиться жить. Мы попытались узнать, как принять потерю, а главное, как решиться на новую беременность и найти слова поддержки для близких, столкнувшихся с бедой.

«Малыш также пихался, икал, живот рос, а я знала, что скоро его не станет»: история Дины

Жизнь у меня довольно интересная. Однажды, придя на встречу выпускников спустя 15 лет после окончания школы, в разводе и с двумя детьми, я в итоге вышла замуж за своего одноклассника. Мы поженились через год, переехали в другой город и стали планировать малыша. Обследовались, пили витамины, наслаждались друг другом. Получилось не сразу, прошло чуть больше полугода.

Меня мучил жуткий токсикоз, состояние в целом было ужасное. На второй визит к врачу я узнала, что малыш замер. Мир рухнул, слезы, боль, больница, я корила себя, что что-то сделала не так. Стало немного легче, когда пришли анализы. Оказалось, что генетическая ошибка — триплоидия (одна из наиболее частых аномалий хромосомного набора, которая заключается в том, что в клетках оказывается по 69 хромосом – прим. «Страсти»). Сходили к генетику, сдали кариотипы. Сказали, что все хорошо, а произошедшее — случайность.

Через 3 месяца, уезжая в отпуск, врач отпустила со словами — ни в чем себе не отказывайте. Вот мы и приехали с моря не одни. Страшно было, не передать словами. На все УЗИ со мной ходил муж, я боялась повторения. Все шло хорошо, встала на учет, первый скрининг — все идеально, малыш растет, все отлично. Выдохнули. Токсикоза не было, чувствовала себя хорошо, даже иногда забывала, что беременна. Живот появился почти сразу, пиночки малыша почувствовала тоже довольно рано. Я ходила на работу, мы строили планы, рассказали дочкам, наслаждались ожиданием.

И вот второй скрининг, мы только вернулись с моря с дочками, муж улетает в командировку и на УЗИ я иду одна… Врач смотрела сначала все, что-то диктовала медсестре. Потом показала малыша, ручки, животик, ножки, сердечко, я попросила не говорить, кто у нас, потому что хотели устроить праздник. И когда дошли до головы я услышала, что все не очень хорошо, что нет мозолистого тела. Врач очень деликатно все рассказала, объяснила, что такие детки рождаются, живут, при должной реабилитации все проблемы могут уйти. Дала мне результаты УЗИ, заветную бумажку, где было написано, кто у нас, и снимок нашей крошки.

Я начала читать, что у нас за диагноз, что грозит, нашла мам, у которых родились такие детки, прогнозы были разные. Я плакала, читала, плакала. В итоге решили, что сделаем повторно УЗИ, вдруг ошибка, вдруг еще маленький, просто не увидели. Устроили праздник в семейном кругу, узнали, что у нас будет сын.

И через пару дней у нас был прием у генетика, повторное УЗИ, меня смотрели почти 2 часа, на 2 аппаратах, заглядывая в медицинские книги, все сопоставляя. Дальше я все помню, как в бреду. Как у генетика говорила, что мы будем рожать, как выйдя кричала мужу в плечо, как рыдала. Сначала все отрицала, не хотела верить. За эти 10 дней у малыша выросла то ли киста, то ли опухоль, которая практически полностью раздавила левое полушарие мозга, все остальные диагнозы тоже подтвердились, и к ним еще добавились.

Страшнее всего было принять решение, пойти на этот шаг. Меня очень поддерживал муж. Везде был со мной. Съездили на консилиум в перинатальный центр, озвучили свое решение, послушали нейрохирурга. Врачи с пониманием отнеслись, очень вежливо и аккуратно. Дали направление на госпитализацию, и мы поехали домой. Малыш также пихался, икал, живот рос, а я знала, что скоро его не станет.

В этот момент написала на форуме, где зарегистрировалась, когда была беременна старшей дочкой, с криком о помощи и поддержки. Так попала в чат фонда, заполнила заявку на общение с психологом. Мне довольно быстро ответили.

С психологом мы общались до больницы, потом в первый день госпитализации и уже после всего, когда я была дома. Василиса (специалист – прим. «Страсти») меня настроила психологически, на многие вещи, которые казались ужасными, посмотрела по-другому, приняла. Родился наш мальчишка, сделали мне кесарево. Смотреть не стала, врач сама предложила меня усыпить в этот момент. Дочкам рассказал муж, пока я была в больнице, плакали все. Решили завести вторую собаку, вот ждем, когда подрастет щеночек, уже скоро привезем его домой. И так совпало, что домой он приедет почти в то время, когда я должна была родить.

Физически восстановилась легко, сравнить есть с чем. Сейчас я дома, стараюсь отвлекаться. Занимаюсь с девчонками, они моего внимания, как сейчас, не видели никогда из-за вечной работы и гонки. Достала свои вышивки, которые убрала, когда родилась младшая дочка (ей 9 лет в этом году), навожу уют в доме. Благодарю малыша за то время, которое он был с нами, за те эмоции, за то счастье. Муж сделал коробочку памяти - нам психолог присылала литературу, он там про это узнал. Сложили туда все, что было у нас в память о малыше. Ждем лета, отвезем на море, оставим ее там.

Боль, она не ушла, но я учусь с ней жить. Не скрываю произошедшее. Малыш ведь был с нами, а если молчать о нем и скрывать, для меня это означает предать его, забыть. Поддержка... Она у меня огромная, муж, дети, подруги, родители мужа. Для всех это было ударом. Мы так долго ждали друг друга, через многое прошли вместе с мужем, все были очень рады за нас...