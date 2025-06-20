«Процедура значительно упростилась для потерпевшего»: какие шансы у Прилучного засудить Муцениеце за клевету

Актер Павел Прилучный решил привлечь бывшую жену Агату Муцениеце к уголовной ответственности. По словам его юриста, он намерен добиться возбуждения дела по статье о клевете. Речь идет о высказываниях актрисы по поводу абьюза в браке. Адвокат Сергей Жорин в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, с какими сложностями экс-супруги могут столкнуться во время судебного процесса.

Жорин признался, что с позиции адвокатской этики не может комментировать дело Прилучного и Муцениеце, однако пояснил пару моментов. Он отметил, что с 18 июня 2025 года вступили в силу изменения Федерального закона № 146-ФЗ, из-за чего процедура стала проще для потерпевшего.

«С 18 июня процедура значительно упростилась для потерпевшего, и бремя сбора доказательств теперь лежит на полиции. Однако доказать заведомую ложность и умысел в высказываниях оппонента остается довольно сложно», — заявил Сергей Жорин.

По словам адвоката, эти изменения сильно помогут юридически неграмотным потерпевшим и не имеющим возможности обратиться к квалифицированному специалисту. Теперь государство берет на себя сбор всех доказательств: экспертизы, изъятия, свидетельские показания. Оплата экспертиз тоже происходит из бюджетных средств. Важным моментом является и то, что примирение сторон не гарантирует прекращение уголовного дела.

«Не знаю, связаны ли эти события с тем, что Прилучный решил именно сейчас инициировать возбуждение уголовного дела о клевете, или это совпадение», — поделился юрист.

При этом доказать клевету по-прежнему является непростой задачей. Важно, чтобы информация была не только порочащей честь и достоинство, но и заведомо недостоверной — то есть обвиняемый должен был знать, что сведения ложные, и умышленно их распространять.

«Если обвиняемый распространил информацию, но в этот момент искренне верил, что она достоверная, то он по уголовному делу оправдывается. Дальше с ним будут разбираться в гражданско-правовом порядке по иску о защите чести и достоинства», — отметил Сергей Жорин.

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