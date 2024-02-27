«Проблемы с набором веса»: пластический хирург Вдовин оценил изменения во внешности Татьяны Догилевой

Пластический хирург Александр Вдовин оценил внешность 67-летней актрисы Татьяны Догилевой. Он отметил, что то, как выглядит звезда экрана, связано не с операциями, а с проблемами со здоровьем. В частности – с лишним весом. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Сама Татьяна Анатольевна признавалась, что после 40 лет решилась на пластику и сильно об этом пожалела. Хирургическое вмешательство оказалось неудачным, и она больше никогда не возвращалась к подобным процедурам. На данный момент немногие поклонники узнают в ней ту красивую актрису, которой она была в молодости. Однако, по мнению Вдовина, работа его коллеги тут не причем.

«Татьяна Догилева — великолепная актриса. Конечно, каждая женщина хочет как можно дольше выглядеть молодо и красиво. Безусловно, сначала она пробует различные способы омоложения, пока не приходит к пластической хирургии. Здесь самое главное — к какому ты попадешь хирургу, потому что он может как улучшить, так и ухудшить ситуацию, - поделился эксперт. — В свое время много писали о неудачной пластике Догилевой. После того, как актриса сделала круговую подтяжку, многие писали, что она, мол, потеряла свою индивидуальность. Однако я не думаю, что сегодняшний внешний вид актрисы связан с неудачной пластикой. Здесь проблемы все-таки с набором веса. Возможно, со сбоем гормонального фона. Или же у нее не все в порядке с сердечно-сосудистой системой».

Вдовин считает, что пластика актрисе не поможет. Ей следует в первую очередь заняться своим здоровьем, сбросить вес.

«В любом случае, говоря о внешнем облике актрисы, я бы не стал советовать, какие ей стоило бы сделать операции и к каким процедурам прибегнуть. В данном случае ей главное - следить за здоровьем. В том числе - постараться сбросить вес, потому что лишние килограммы всегда не в лучшую сторону», - заключил специалист.

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