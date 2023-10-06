ЭКСКЛЮЗИВЫ
23:00, 06 октября 2023
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«Проблемы с чувством юмора»: психолог Ярикова о неочевидных признаках проявления токсичности

«Проблемы с чувством юмора»: психолог Ярикова о неочевидных признаках проявления токсичности

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Помимо открытой агрессии и подавления существуют также скрытые формы проявления токсичности. Иногда приходится иметь дело с тем, кто хорошо научился маскировать свои токсичные проявления, но методично продолжает использовать приемы на окружающих. Вычислить их удается не всегда, но общее есть у всех, кто сталкивается с такими людьми – после общения с ними всегда существуют неприятные ощущения, которые сопровождаются либо чувством вины, жалости, запугивания. По каким приемам можно вычислить таких людей, портал «Страсти» узнал у кандидата психологических наук, психолога Елены Яриковой.

Проблемы с чувством юмора

По словам специалиста, у людей с абьюзивным характером нередко возникают проблемы с юмором. Там, где другие могут сыронизировать или посмяться над собой, токсичный человек это примет за издевку или личную обиду.

«Такие люди часто смотрят на ситуацию серьезно и буквально, поэтому в компании с таким человеком люди обычно думают, прежде чем сказать что-либо, или вовсе избегают реплики, чтобы не спровоцировать неловкую ситуацию», - отмечает специалист.

Идеализация плохих черт

Токсичные люди обычно наделяют окружающих людей негативными качествами. Подтверждение своих убеждений они всегда ищут в человеке.

«Стоит совершить ошибку, как он обязательно ее отметит и не один раз. Акцент делается именно на слабых сторонах и ошибках, победы и успехи расцениваются как нечто обычное, либо совершенно случайное», - подчеркивает Ярикова.

Подозрительность ко всем

Вы, наверно, ни раз сталкивались с людьми, которые были очень мнительны по отношению к вам и даже подозревали вас в скрытых умыслах. Скорее всего, для вас это могло показаться дикостью, ведь вы даже не мыслите в таком направлении. Зато люди с токсичным характером думают так про других, потому что судят по себе.

Елена Ярикова

Кандидат психологических наук, психолог

Они всегда напряжены, подозрительны и мнительны. Им кажется, что нужно обязательно быть готовым к подвоху и тому, что кто-то может воспользоваться ими в своих интересах.

Нахождение слабых мест

Манипуляция слабыми местами у токсичных людей – любимый способ добиваться желаемого. Сначала человек ищет то, на что вы реагируете больше всего, затем начинает каждый раз на это давить с целью получения своей выгоды, добавляет психолог.

Отсутствует стабильность в общении

Токсичные люди внутри очень неспокойны. Низкая самооценка сменяется наигранной манией величия, а за кажущимся внешним спокойствием таится внутренняя борьба. Отношения с ними очень хрупкие и непредсказуемые.

«Они не умеют дружить и быть в равнозначных отношениях. Им важно подчинение и подавление, с сильными людьми они не выдерживают. Они инициируют конфликт, затем идут на примирение, становятся добрыми, затем в миг проявляют агрессию, очень обидчивы», - заключила психолог Ярикова.

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