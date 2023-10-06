«Проблемы с чувством юмора»: психолог Ярикова о неочевидных признаках проявления токсичности
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Помимо открытой агрессии и подавления существуют также скрытые формы проявления токсичности. Иногда приходится иметь дело с тем, кто хорошо научился маскировать свои токсичные проявления, но методично продолжает использовать приемы на окружающих. Вычислить их удается не всегда, но общее есть у всех, кто сталкивается с такими людьми – после общения с ними всегда существуют неприятные ощущения, которые сопровождаются либо чувством вины, жалости, запугивания. По каким приемам можно вычислить таких людей, портал «Страсти» узнал у кандидата психологических наук, психолога Елены Яриковой.
Проблемы с чувством юмора
По словам специалиста, у людей с абьюзивным характером нередко возникают проблемы с юмором. Там, где другие могут сыронизировать или посмяться над собой, токсичный человек это примет за издевку или личную обиду.
«Такие люди часто смотрят на ситуацию серьезно и буквально, поэтому в компании с таким человеком люди обычно думают, прежде чем сказать что-либо, или вовсе избегают реплики, чтобы не спровоцировать неловкую ситуацию», - отмечает специалист.
Идеализация плохих черт
Токсичные люди обычно наделяют окружающих людей негативными качествами. Подтверждение своих убеждений они всегда ищут в человеке.
«Стоит совершить ошибку, как он обязательно ее отметит и не один раз. Акцент делается именно на слабых сторонах и ошибках, победы и успехи расцениваются как нечто обычное, либо совершенно случайное», - подчеркивает Ярикова.
Подозрительность ко всем
Вы, наверно, ни раз сталкивались с людьми, которые были очень мнительны по отношению к вам и даже подозревали вас в скрытых умыслах. Скорее всего, для вас это могло показаться дикостью, ведь вы даже не мыслите в таком направлении. Зато люди с токсичным характером думают так про других, потому что судят по себе.
Елена Ярикова
Кандидат психологических наук, психолог
Они всегда напряжены, подозрительны и мнительны. Им кажется, что нужно обязательно быть готовым к подвоху и тому, что кто-то может воспользоваться ими в своих интересах.
Нахождение слабых мест
Манипуляция слабыми местами у токсичных людей – любимый способ добиваться желаемого. Сначала человек ищет то, на что вы реагируете больше всего, затем начинает каждый раз на это давить с целью получения своей выгоды, добавляет психолог.
Отсутствует стабильность в общении
Токсичные люди внутри очень неспокойны. Низкая самооценка сменяется наигранной манией величия, а за кажущимся внешним спокойствием таится внутренняя борьба. Отношения с ними очень хрупкие и непредсказуемые.
«Они не умеют дружить и быть в равнозначных отношениях. Им важно подчинение и подавление, с сильными людьми они не выдерживают. Они инициируют конфликт, затем идут на примирение, становятся добрыми, затем в миг проявляют агрессию, очень обидчивы», - заключила психолог Ярикова.
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