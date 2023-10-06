«Проблемы с чувством юмора»: психолог Ярикова о неочевидных признаках проявления токсичности

Помимо открытой агрессии и подавления существуют также скрытые формы проявления токсичности. Иногда приходится иметь дело с тем, кто хорошо научился маскировать свои токсичные проявления, но методично продолжает использовать приемы на окружающих. Вычислить их удается не всегда, но общее есть у всех, кто сталкивается с такими людьми – после общения с ними всегда существуют неприятные ощущения, которые сопровождаются либо чувством вины, жалости, запугивания. По каким приемам можно вычислить таких людей, портал «Страсти» узнал у кандидата психологических наук, психолога Елены Яриковой.

Проблемы с чувством юмора

По словам специалиста, у людей с абьюзивным характером нередко возникают проблемы с юмором. Там, где другие могут сыронизировать или посмяться над собой, токсичный человек это примет за издевку или личную обиду.

«Такие люди часто смотрят на ситуацию серьезно и буквально, поэтому в компании с таким человеком люди обычно думают, прежде чем сказать что-либо, или вовсе избегают реплики, чтобы не спровоцировать неловкую ситуацию», - отмечает специалист.

Идеализация плохих черт

Токсичные люди обычно наделяют окружающих людей негативными качествами. Подтверждение своих убеждений они всегда ищут в человеке.

«Стоит совершить ошибку, как он обязательно ее отметит и не один раз. Акцент делается именно на слабых сторонах и ошибках, победы и успехи расцениваются как нечто обычное, либо совершенно случайное», - подчеркивает Ярикова.