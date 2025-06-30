«Пришлось снова доказывать, что я чего-то стою»: Сергей Романович о возвращении в кино

Сергей Романович заявил, что коллеги настороженно отнеслись к его возвращению в кино. Сергей рассказал о возобновлении карьеры сайту «Страсти».

Сергей Романович ушел из профессии, находясь на пике популярности. Он много путешествовал по миру, пробовал себя в бизнесе, но в конечном итоге осознал, что предназначен для актерства. По словам Сергея, его возвращение в профессию было не из легких: после череды главных ролей ему удалось сняться лишь в эпизоде.

«Первая роль после паузы у меня была, можно сказать, эпизодическая. Это был сериал Анны Пармас «Дорогой родственник». Честно скажу, для моего актерского эго это было непросто. Но здесь я тоже мыслил стратегически, поэтому посмотрел на режиссера, ансамбль и понял, что нужно засунуть сейчас свою гордость в одно место и идти снова доказывать, что я чего-то стою», — вспомнил он.

По словам актера, коллеги с недоверием и настороженностью отнеслись к его возвращению. Так, например, режиссер сериала «Хутор» проводил с Сергеем беседу, чтобы узнать серьезность намерений.

«Мне кажется, очень многие отнеслись с недоверием и настороженностью. Например, когда меня утвердили на главную роль в сериал ТНТ «Хутор», то продюсеры сказали режиссеру провести со мной встречу, поговорить и прощупать почву. Так как, уходя из кино, у меня было очень много разных условностей, которые часто усложняли производство. Поэтому ребята решили пообщаться со мной и понять, не уйду ли я снова из профессии в самый разгар съемок», — рассказал Романович.

Полное интервью Сергея о возвращении в кино, пережитом хейте, религии и участии в шоу ТНТ «Мастер игры» читайте здесь.